Badminton Trotz Ausfall eines Leistungsträgers: BC Uzwil startet mit zwei Siegen in neue NLA-Saison Der Badmintonclub Uzwil gewinnt zum NLA-Saisonstart zweimal mit 5:3. Dies, obwohl mit Kim Bruun ein Leistungsträger ausfiel. In der Tabelle übernimmt Uzwil punktgleich mit Lausanne die Führung.

Kim Bruun (rechts) konnte nicht mehr weiterspielen, Spielertrainer Iztok Utrosa (Mitte) musste reagieren. Bild: Matthias Zindel

«Es ist noch Luft nach oben», resümiert Spielertrainer Iztok Utrosa nach den ersten beiden NLA-Runden. Es verlief noch nicht alles nach Wunsch. Einige Spiele gingen unnötig verloren, und zwangsläufig musste am Sonntag die Aufstellung im Männerdoppel angepasst werden.

Dies weil Kim Bruun überhaupt nicht fit war. Der Däne im Uzwiler Dress war schon die Tage zuvor krank, dann begann plötzlich auch noch der Ellbogen zu schmerzen. So verlor Kim Bruun am Samstag im Auswärtsspiel gegen Argovia erst das Männereinzel gegen Tobias Künzi, und am Sonntag im Heimspiel gegen Adliswil musste er sogar nach verlorenem Startsatz aufgeben.

Ein Wermutstropfen, der die Uzwiler Leistung insgesamt aber nicht zu schmälern vermag. Im Gegenteil – es ist beeindruckend, wie die Mannschaft trotz dem Ausfall eines Leistungsträgers mit zwei Siegen in die Saison starten konnte.

Insbesondere die Partie gegen Argovia war eine starke Teamleistung. Beide Männerdoppel Bruun/Kropf und Müller/Utrosa, das Frauendoppel Hofstetter/Seinen sowie das Mixeddoppel Seinen/Utrosa konnte Uzwil für sich entscheiden. Verloren gingen mit Bruun und Dellenbach zwei Männereinzel, Sereina Hofstetter verlor im Fraueneinzel.

Kim Bruun musste für das Doppel aussetzen

Im Heimspiel gegen den Aufsteiger Adliswil erfuhr die Uzwiler Mannschaft eine Umstellung. Kim Bruun konnte für das Doppel nicht antreten, es rückte Rudi Dellenbach nach. Den beiden neuen Paarungen fehlte aber die nötige Abstimmung. Während das erste Männerdoppel Kropf/Utrosa klar verlor, konnte das zweite Männerdoppel Müller/Dellenbach immerhin einen ganzen knappen Sieg einfahren. Und wie schon am Vortag gewann Uzwil auch das Frauendoppel Hofstetter/Seinen und das Mixeddoppel Seinen/Utrosa.

Mit Rudi Dellenbach und Milena Schnider fuhr der Badmintonclub Uzwil auch im Männer- respektive Fraueneinzel zwei Siege ein.. Für Spannung sorgte das Männereinzel zwischen den beiden Nationalmannschaftskollegen Nicolas A. Müller und Julien Scheiwiller. Scheiwiller verliess auf diese Saison hin seinen Heimclub Uzwil und schloss sich Adliswil an.

Beim ersten Auftritt als «Fremder» in seiner Heimat war Scheiwiller sichtlich bis in die Haarspitzen motiviert. Und so gelang es ihm, den amtierenden Schweizermeister im Männereinzel, Nicolas A. Müller, in einem spannenden Fünf-Satz-Krimi zu bezwingen.

In der Tabelle steht Uzwil nach zwei Meisterschaftsrunden bereits wieder an der Spitze, punktgleich mit Lausanne. Die Westschweizer starteten eher überraschend mit zwei Siegen in die neue Saison. Die nächste NLA-Doppelrunde steht am 8. und 9. Oktober an.