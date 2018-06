Kampfkunst in der Badi Rund 100 Tage vor Beginn der Taekwondo-Schweizermeisterschaft in Wattwil im September haben die einheimischen Teilnehmer im Freibad trainiert. Urs Huwyler

Als Vorbereitung zur kommenden Schweizermeisterschaft trainierten Athletinnen und Athleten im Wattwiler Freibad. (Bild: Urs Huwyler)

Taekwondo? Viele haben schon einmal gehört, dass es diese olympische Sportart gibt, wenige wissen, mit welchen Mitteln gekämpft wird. Inzwischen dürften es einige mehr sein, nachdem 14 Sportler der Kampfkunstschule Xing Wu Guan unter Leitung von Peer Steinkellner 100 Tage vor der Schweizermeisterschaft den Temperaturen entsprechend auf der Wiese in der Badi statt auf den Matten in der Halle trainiert haben.

Wattwiler am Bodensee-Cup Am 7. Juli steht den Wattwilern am internationalen Bodensee-Cup ein nächster wettkampfmässiger Test bevor. Gemeldet sind über 500 Kämpferinnen und Kämpfer.

«Viele Gäste haben zugeschaut, Fragen gestellt, sich interessiert. Es war auch für uns spannend», zieht der OK-Präsident Bilanz. Peer Steinkellner, Vorstandsmitglied von Swiss Taekwondo, organisiert die SM am 15./16. September in der Markthalle Wattwil. «Es zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab», freut sich der diplomierte Trainer Spitzensport Swiss Olympic. Titel vergeben werden in den Techniken «Formen» und «Kampf». An beiden Tagen muss mit einem engen Zeitplan gerechnet werden. «Es zeigt sich, dass Taekwondo gesamtschweizerisch einen Aufschwung erlebt», ergänzt Steinkellner.