B-Post-Wahlcouverts müssen spätestens heute auf die Post, damit sie rechtzeitig ankommen Die Mehrheit der Stimmberechtigten im Toggenburg zieht es vor, schriftlich zu wählen. Für alle, die noch persönlich an die Urne gehen wollen, gibt es in allen Gemeinden diese Möglichkeit.

Noch immer gehen in den Toggenburger Gemeinden Stimmberechtigte persönlich an die Urne. (Bild: Susann Basler)

Am kommenden Wochenende bestimmen die Schweizer Bürgerinnen und Bürger ihre Vertretungen im Eidgenössischen Parlament. Um an diesen Wahlen teilzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die wohl bequemste Variante ist, den Wahlzettel zu Hause auszufüllen. Dieser muss dann ins dafür vorgesehene Couvert gelegt werden. Dieses wurde zusammen mit den Wahlunterlagen verschickt. Dieses muss zugeklebt und zusammen mit dem unterschriebenen Stimmausweis im Zustellcouvert ans Stimmbüro der Wohngemeinde verschickt werden.

Diese Art von brieflicher Stimmabgabe muss schnell erfolgen – nur wer den Umschlag, wenn er mit B-Post verschickt wird, bis heute Abend der Post übergibt, kann sicher sein, dass die Stimme rechtzeitig ankommt und zählt. In Gemeinden, die das Stimmcouvert mit A-Post versenden, kann dieses bis am Donnerstag aufgegeben werden.

Eine weitere Möglichkeit der Stimmabgabe ist, den Umschlag auch direkt in die Briefkästen der Gemeindehäuser einzuwerfen. Dies müssen die Wählenden erledigt haben, bis am Sonntag die Urnen schliessen.

Direkte Abgabe an der Wahlurne

Noch immer gehört es für einige Schweizer Bürger dazu, in ihrer Wohngemeinde den Wahlzettel direkt in die Urne zu werfen, obwohl heute grossmehrheitlich schriftlich gewählt wird. Die Wahl an der Urne ist in allen Toggenburger Gemeinden möglich, doch sind die Öffnungszeiten und Standorte der Wahlurnen beschränkt.

In der Gemeinde Neckertal gibt es zwei offene Urnen, eine im Gemeindehaus Mogelsberg und eine im Feuerwehrdepot Wald-Schönengrund. Diese sind am Sonntag von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Wahlzettel können zudem am Freitag während der Schalteröffnungszeiten auf dem Einwohneramt abgegeben werden.

Die Urnen in Hemberg stehen im Gemeindehaus Hemberg und im Schulhaus Bächli. Sie sind am Sonntag von 10 bis 11 Uhr offen.

Die Urne im Gemeindehaus Oberhelfenschwil ist am Sonntag von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Eine vorzeitige persönliche Stimmabgabe ist am Donnerstag und Freitag während der Schalteröffnungszeiten im Büro 1 möglich.

In der Gemeinde Kirchberg gibt es noch eine Wahlurne. Diese ist im Schulhaus an der Wilerstrasse 39 in Bazenheid aufgestellt und am Sonntag von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Stimmcouverts können von Mittwoch bis Freitag während der Öffnungszeiten im Büro der Einwohnerdienste im Gemeindehaus Kirchberg abgegeben werden.

In Lütisburg ist die Wahlurne im Gemeindehaus am Sonntag von 10 bis 11 Uhr geöffnet

Gegeben durch die Struktur der Dörfer führt die Gemeinde Mosnang fünf Urnenstandorte. Im Gemeindehaus in Mosnang können die Stimmen zwischen 9.30 und 11.30 Uhr abgegeben werden. Im Schulhaus Mühlrüti ist die Urne von 9.45 bis 11 Uhr offen, im Mehrzweckgebäude Libingen von 9.15 bis 10.30 Uhr. Im Schulhaus Dreien kann von 9.30 bis 10.30 Uhr gewählt werden, im Schulhaus Wiesen von 10 bis 11 Uhr. Zudem kann am Donnerstag und Freitag während der Bürozeiten auf der Ratskanzlei im Gemeindehaus gewählt werden.

In der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag zwei Stunden Zeit, um die Wahlzettel in die Urne zu legen, und zwar von 9 bis 11 Uhr. Es gibt drei Standorte: im Schulhaus Dorf in Bütschwil, im Foyer der Mehrzweckhalle Dietfurt und im Gemeindehaus in Ganterschwil.

Auch in Lichtensteig besteht die Möglichkeit der persönlichen Stimmabgabe. Die Wahlurne ist am Sonntag von 10 bis 11 Uhr im Rathaus offen.

In Wattwil ist eine Abgabe des Wahlzettels in der Urne zudem schon am Freitag möglich. Von 18 bis 19 Uhr ist die Wahl im Gemeindehaus Wattwil möglich. Am Sonntag kann die Stimme von 10 bis 11.45 Uhr persönlich im Gemeindehaus Wattwil abgegeben werden. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Unterlagen auch von 10.30 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus Krinau oder von 10 bis 11 Uhr im Schulhaus Schmidberg in die Urne legen.

Die Gemeinde Ebnat-Kappel kennt noch fünf Aussenstandorte für die Urne, an denen am Sonntag die Stimmabgabe von 10 bis 11 Uhr möglich ist. Je eine Urne steht im Gemeindehaus Ebnat-Kappel, im Schulhaus Brandholz, im Schulhaus Dicken, im Schulhaus Hüsliberg und im Haus Stahlie im Hof, Wintersberg. Von Mittwoch bis Freitag kann zudem beim Front Office vorzeitig persönlich abgestimmt werden.

Nesslau hingegen kennt nur noch einen Urnenstandort, und zwar im Gemeindehaus in Nesslau. Dort kann von 10.30 bis 11.30 Uhr gewählt werden.

In der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann ist die persönliche Stimmabgabe am Sonntag von 10 bis 11.30 Uhr im Postgebäude in Unterwasser und im Mehrzweckgebäude Chuchitobel in Wildhaus möglich