Award Die Wattwiler Nordwand AG ist beim Best of Swiss Apps 2022 Award auf der Shortlist Das Projekt «1125 Jahre Wattinwilare – Die erste Augmented Reality Dorfführung der Deutschweiz» hat bei Experten die Neugier geweckt und ist Kandidat für den Titel «Bestes App-Projekt des Jahres».

Mit dem Projekt «1125 Jahre Wattinwilare – Die erste Augmented Reality Dorfführung der Deutschweiz» steht die Wattwiler Nordwand AG im engen Kreis für den Award «Bestes App-Projekt des Jahres». Bild: PD

Insgesamt 195 Projekteingaben wurden im Rahmen des Jurytags beim Best of Swiss Apps 2022 Award durch eine 54-köpfige Expertenjury bewertet. Das Urteil: Insgesamt 47 Projekte haben es in mindestens einer Kategorie auf die Shortlist geschafft – und das Team der Nordwand AG ist mit dem Projekt «1125 Jahre Wattinwilare – Die erste Augmented Reality Dorfführung der Deutschweiz» mit dabei, schreiben die Projektverantwortlichen der Nordwand AG in einer Mitteilung. Im Rahmen der Jubiläumskampagne 1125 Jahre Wattwil erweckte Nordwand nämlich in Zusammenarbeit mit Echt die Dorfgründerfigur Watto zu neuem Leben.

Die besten App-Projekte des Jahres

Die Einreichungen auf der Shortlist zählen zu den besten App-Projekten des Jahres und dürfen auf weitere Auszeichnungen an der Award-Night am 2. November im Aura in Zürich hoffen: Gold, Silber oder Bronze.

Silvan Widmer, Inhaber der Nordwand AG Bild: PD

«Wir freuen uns sehr, dass unser Herzensprojekt einen Platz auf der Shortlist beim Best of Swiss Apps Award bekommt. Es zeigt uns, dass die Augmented Reality Dorfführung eine spannende Brücke zwischen der digitalen und der analogen Welt baut und so für den Konsumenten ein spannendes Erlebnis schafft», so Silvan Widmer, Inhaber der Nordwand AG.

Schliesslich sei Watto, verkörpert von Schauspieler Simon Keller, eine Identifikationsfigur, der man gerne folgt und die Technologie ist unglaublich spannend und vielseitig.

Die Dorfgeschichte digital erleben

Mit einer 360-Grad-Jubiläumskampagne während des ganzen Jubeljahres möchte Wattwil die Aufmerksamkeit und Sympathie von Bevölkerung und Besuchenden für das urbane Zentrum im ländlichen Toggenburg erreichen. Schlüsselelement der Kampagne ist ein Dorfrundgang mit Augmented Reality: Watto, der Gründervater Wattwils und Zeitzeuge aus der Vergangenheit, lässt sein Publikum 1125 Jahre Dorfgeschichte an Ort und Stelle miterleben. Als Guide im interaktiven Rundgang führt er auf einer Augmented Reality Zeitreise durchs Dorf.

Infotainment spannt Bogen vom Gestern zum Heute

Historische Fakten werden zum spannenden Erlebnis. Per Smartphone – ohne eine spezielle App installieren zu müssen – aktivieren die Teilnehmenden einfach den QR-Code der Infotafeln, die an neun Standorten in Wattwil verteilt stehen. Und schon erzählt Watto in kurzweiligen Videosequenzen die Geschichten von damals: von den Grafen von Toggenburg, über die Auseinandersetzungen mit Fürstäbten und fremden Mächten, über die industrielle Vergangenheit, aber auch von Wattwils Tradition als Bildungsstandort und von Zukunftsvisionen. (pd/uh)