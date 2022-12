Auszeichnung Stressige Zeiten für Ramona Forchini: Weil sie für die Swiss Sports Awards nominiert ist, braucht sie nun dringend ein langes Abendkleid Im Sommer holte sich Mountainbikerin Ramona Forchini zusammen mit Nino Schurter, Dario Lillo, Ronja Blöchlinger, Khalid Sidahmed und Anina Hutter den Team-WM-Titel. Aufgrund des Sieges gehören sie bei den Swiss Sports Awards in der Kategorie «Team» zu den Nominierten. Das stellt die Wattwilerin vor ungewöhnliche Probleme.

Normalerweise ist Ramona Forchini auf dem Bike im Renndress unterwegs. Für die Swiss Sports Awards ist ein Kleiderwechsel angesagt. Bild: PD

Die 28-jährige Wattwiler Bikerin Ramona Forchini ist zusammen mit Nino Schurter, Dario Lillo, Ronja Blöchlinger, Khalid Sidahmed und Anina Hutter in der Kategorie «Team» für die Swiss Sports Award 2022 nominiert.

Die Auszeichnungen werden am Sonntag, 11. Dezember, vergeben und ab 20.05 Uhr vom Schweizer Fernsehen übertragen. Die Nomination beschert Forchini ein Problem, mit dem sie sich in der Vergangenheit noch nicht herumschlagen musste. Dazu sagt sie lachend: «Ich habe noch nie ein langes Abendkleid getragen. Das oder ein Hosenanzug sind beim Galaabend aber Pflicht.»

Mountainbikerin Ramona Forchini. Bild: Beat Lanzendorfer

Es würde auch keines bei ihr im Schrank hängen. Nun hätte sie noch eine Woche Zeit, eines zu organisieren. Sie zeigt sich zuversichtlich:

«Ich finde schon etwas, in dem ich einigermassen passabel aussehe.»

Erster WM-Titel seit 2019

Die fünf Sportlerinnen und Sportler haben sich ihre Nomination durch den im August im französischen Les Gets gewonnenen WM-Titel im Cross-Country-Teamwettbewerb verdient. Für die Athletinnen und Athleten von Swiss Cycling war es seit der Erstaustragung dieser Disziplin im Jahr 1999 die siebte WM-Goldmedaille, die erste seit 2019. Nebst dem Team-WM-Titel stand Forchini in der vergangenen Saison im Weltcup erstmals auf dem Podest.

Für die Toggenburgerin ist gar nicht so entscheidend, ob sie zusammen mit ihren vier Kolleginnen und Kollegen bei der Sportlerwahl triumphiert. «Nebst dem Fussballnationalteam treten wir als Aussenseiter an.» Vielmehr freut sie sich trotz «Kleiderstress» auf den Abend: «Ich finde es super, dass so viele Sportgrössen an diesem Abend vereint sind und ich den einen oder anderen vielleicht sogar persönlich kennen lernen darf.»

Nebst dem Biketeam dürfen auch die Beachvolleyballerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli sowie das Fussballnationalteam der Männer auf den Titel hoffen.