Auszeichnung Lichtensteig europäisch geehrt: Nach dem Wakkerpreis erhält das Städtli auch über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung Lichtensteig hat am Wochenende im deutschen Hofheim die Goldauszeichnung des Europäischen Dorferneuerungspreises erhalten. Das Städtli gewann den Preis für «eine ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Gemeindeentwicklung von herausragender Qualität». Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen.

An der Preisverleihung in Hofheim in Unterfranken: Petra Stump (Schulpräsidentin/Gemeinderätin, Lichtensteig, Zweite von links) und Mathias Müller (Stadtpräsident, Lichtensteig, Vierter von links). Bild: PD

Bis auf zwei Ausnahmen hat am Donnerstag der Gesamtgemeinderat von Lichtensteig mit dem Minibus die knapp 500 Kilometer bis nach Hofheim in Unterfranken unter die Räder genommen, um dort einen Preis in Empfang zu nehmen. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Auszeichnung. Lichtensteig hat den Europäischen Dorferneuerungspreis in Gold erhalten und sich damit gegen eine Konkurrenz von 21 Mitbewerberinnen durchsetzen können.

«Wir freuen uns natürlich riesig über diese Anerkennung, die wir vom Gemeinderat aber gerne an unsere Bürgerinnen und Bürger weitergeben», sagt Stadtpräsident Mathias Müller.

Das Städtli auf Grossleinwand

Mit dem Preis sind weder Geld noch Sachwerte verbunden. «Das Einzige, das wir dadurch bekommen, ist Prestige, was aber viel wertvoller als alles andere ist. Denn Prestige kann man nicht kaufen, man muss es sich erarbeiten», sagt Mathias Müller. Klar, bringe eine solche Auszeichnung auch eine gewisse Verantwortung mit sich. «Hauptsächlich aber motiviert es uns alle, diesen eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Es gibt noch viele Projekte und Ideen, die wir gemeinsam umsetzen wollen», sagt er.

Übergeben wurde der Preis in Hofheim, der Preisgewinnerin 2020, im Rahmen einer grossen Feier. «Es waren etwa 600 Personen aus ganz Europa anwesend, darunter Vertreter der teilnehmenden Gemeinden und Regionen, aber auch der europäischen Kultur und Politik», so Mathias Müller. Vor der grossen Gala am Freitag hätten die Teilnehmenden an Exkursionen und Besichtigungen Land und Leute kennen lernen können.

Spannend sei der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen beispielsweise aus Polen, Belgien, der Slowakei oder aus Deutschland gewesen, die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen hätten, wie auch Lichtensteig. «Insbesondere im Bereich Energieversorgung konnte ich Erkenntnisse mitnehmen, die in unsere weiteren Überlegungen diesbezüglich einfliessen werden», sagt Mathias Müller.

Dieser Austausch habe aber auch gezeigt, dass Erfolg nicht von Einzelpersonen erreicht werden kann. Es brauche zwar im positiven Sinne Idealisten, die eine Sache antreiben. «Zur Umsetzung braucht es aber die Zusammenarbeit aller.»

Neben der Preisverleihung selbst werde er sich an den Moment erinnern, als Bilder von Lichtensteig über die Grossleinwand flimmerten. «Dabei wurde mir erst richtig bewusst, was das Städtli, insbesondere seine Bevölkerung, alles schon geleistet hat.» Gefeiert wird der Preis am Städtlifest vom Samstag, dem 1. Juli, gemeinsam mit der Verleihung des Wakkerpreises.