AUSZEICHNUNG Als Juniorbotschafterin Kinder in Not unterstützen – wie sich Melissa Raschle seit mehreren Jahren für Unicef engagiert Seit rund sechs Jahren unterstützt die 14-jährige Melissa Raschle aus Bächli Unicef nun schon aktiv. Zusammen mit weiteren Kindern und Jugendlichen erhielt sie deshalb eine Auszeichnung der Hilfsorganisation.

Die 14-jährige Melissa Raschle wurde als Unicef-Juniorbotschafterin ausgezeichnet. Bild: Christian Schmid

Sich für Kinder in Not stark machen, Spenden sammeln oder zur Sensibilisierung für Kinderrechte beitragen zählt zu den Hauptaufgaben von Unicef. Dabei bekommt die Hilfsorganisation sowohl Unterstützung von Markenbotschaftern als auch von engagierten Kindern und Jugendlichen.

Geschenkanhänger gebastelt und Geld gespendet

Eine davon ist Melissa Raschle aus Bächli. Nach mehrjährigem Einsatz für Unicef wurde die 14-Jährige am vergangenen Wochenende im Zürich Zoo als Juniorbotschafterin ausgezeichnet. Dafür werden sechs Aktionen im Rahmen der Unterstützung von Kindern vorausgesetzt. Melissa erfüllte diese Bedingung, indem sie seit mehreren Jahren zusammen mit ihrer Schwester Geschenkanhänger bastelt und diese in der Nachbarschaft verkauft.

«Die Anhänger waren in den letzten sechs Jahren immer unterschiedlich», sagt die 14-Jährige. Beim ersten Mal sei die Herstellung aber sehr viel aufweniger gewesen als erwartet. Deshalb hätten die Geschwister die Gestaltung in den kommenden Jahren etwas vereinfacht. Ursprünglich sei die Idee von ihrer Mutter gekommen. Und überhaupt habe sie durch ihre Familie begonnen, andere Kinder zu unterstützen. «Wir haben schon immer Geld gespendet, zuerst bei ‹Jeder Rappen zählt› und danach bei Unicef», erzählt Melissa.

Über 500 Auszeichnungen verliehen

Insgesamt erhielten am vergangenen Wochenende 38 Kinder und Jugendliche eine Auszeichnung zum Juniorbotschafter. Zuvor waren sie bereits als Jungaktivisten Teil des kostenlosen Unicef-Klubs «kids united», wie die Organisation auf ihrer Website schreibt. Seit der Gründung des Klubs seien bereits etwa 550 Juniorbotschafterinnen und -botschafter ausgezeichnet worden.

Im Zürich Zoo war neben Kurt Aeschbacher als Markenbotschafter ausserdem auch Bettina Junker, Geschäftsleiterin von Unicef Schweiz und Liechtenstein, anwesend. Wie die Organisation in ihrer Medienmitteilung schreibt, sei Junker beeindruckt vom Engagement der Kinder und erklärte: «Juniorbotschafter kann zwar jedes Kind werden, aber dafür muss man in jungen Jahren etwas leisten, was selbst vielen Erwachsenen schwerfällt: die Bereitschaft, für andere da zu sein, die man nicht kennt, aber von denen man weiss, dass sie auf Hilfe angewiesen sind.»

Doch zurück zu Melissa: Da sie und ihre Mutter vor der Übergabe der Auszeichnung noch etwas Zeit gehabt hätten, durfte ein Spaziergang durch den Zoo nicht fehlen. Abschliessend gesteht Melissa: Am Nachmittag vor der Verleihung sei sie zuerst schon etwas nervös gewesen. «Aber allzu fest dann auch wieder nicht», ergänzt sie lachend.