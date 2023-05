Ausstellung «Wenn alte Zeiger stehen bleiben»: Die Künstler Claudia Gruber und Det Blumberg feiern das Kirchenjubiläum in St.Peterzell auf ihre Art Mit Fundstücken aus dem Kirchenschatz der katholischen Kirche St.Peter und Paul gestalteten Claudia Gruber und Det Blumberg eine Ausstellung, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen soll.

Claudia Gruber und Det Blumberg besprechen den Aufbau der Ausstellung. Bild: Urs M. Hemm

Die Visualisierung von Det Blumberg im Ausstellungsraum im Dachgeschoss der Propstei St.Peterzell ist eine künstlerische Aufbereitung der Thematik «Lichtblick Dorf 9» des Kirchenjubiläums 300 Jahre Kirche St.Peter und Paul. Anhand von historischen und fast vergessenen Fundstücken aus dem Kirchenschatz werden seltene und unbekannte Dinge rund um die Kirche und die Liturgie gezeigt.

Installation in der Propstei. Bild: Urs M. Hemm

«In der heutigen Zeit ist alles hektischer, schneller und sofort verfügbar – das sind alles Entwicklungen, die auch vor der Kirche nicht haltmachen», sagt Det Blumberg. Diese Überlegungen und die möglichen oder notwendigen Lehren aus dieser Erkenntnis hätten ihn zum Konzept seiner Visualisierung gebracht.

Installation in der Propstei. Bild: Urs M. Hemm

Was früher einmal war

Als Symbol für die alte Kirche baute er eine Art Kapelle auf. Für die Bänke nutzten wir unter anderem gusseiserne Wangen aus der Nazarenerzeit, also um die 1840er-Jahre, und haben diese wiederhergestellt», erläutert Blumberg. Neben anderen Stücken steht anstelle des Pfarrers ein Fernseher. Dieser ist dem Bibelzitat «Frage nicht, warum war früher alles besser. Damit zeigst du nur, wie wenig Weisheit du besitzt» beschrieben.

Installation in der Propstei. Bild: Urs M. Hemm

Hier stelle sich die Frage, ob denn alles überholt ist, was früher war. «Ich sage, nein. Denn, wenn ich in der Gesellschaft, in der Kirche oder in der Familie keine Tradition, kein Fundament habe, kann ich auch nicht vergleichen und neue Ideen entwickeln», sagt Det Blumberg.

Installation in der Propstei. Bild: Urs M. Hemm

Die beiden Ausstellungsmacher wollen mit dieser Visualisierung nicht die Leute vor den Kopf stossen. Vielmehr wollen sie das Bewusstsein dafür wecken, was heute ist und was daraus für die Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen selbst, werden könnte.

Die Schönheit der Schöpfung festhalten

Weitere Installationen beschäftigen sich mit der Frage «Wo wohnt Gott?», wo unter anderem eine Reliquie des heiligen Petrus zu sehen ist, oder mit dem Umgang der Kirche mit dem Tod. «Das Ziel ist, dass die Besuchenden miteinander und mit uns beiden über die Ausstellung reden und diskutieren. Denn ein respektvoller Dialog ist der beste Weg zum gegenseitigen Verständnis», sagt Det Blumberg.

Installation in der Propstei. Bild: Urs M. Hemm

Zu sehen und zu hören ist ausserdem ein Film, der mit Ton-, Video- und Fotoaufnahmen von Claudia Gruber und Det Blumberg zusammengestellt wurde. «Die Aufnahmen haben wir alle im Umkreis von wenigen hundert Metern rund um Kirche gemacht», erläutert Claudia Gruber. Zudem hätten sie nicht etwa eine Profiausrüstung, sondern handelsübliche Mobiltelefone benutzt. «Dies soll aufzeigen, dass jede und jeder mit ein wenig Geduld die Schönheit der Schöpfung festhalten kann.»