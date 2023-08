AUSSTELLUNG Wohl wieder ein Rekord: Auch nach dem Unterbruch war die Toggenburger Messe ein Publikumsmagnet Das Wochenende stand in Wattwil ganz im Zeichen der siebten Toggenburger Messe. An drei Tagen besuchten mehr als 15'000 Besuchende die rund 150 Messestände. Am Sonntagmittag gab es eine ungeplante Muttertags-Überraschung der musikalischen Art.

Exklusiv für Abonnenten

In der Markthalle waren die Stände etwas geräumiger verteilt als bei den Austragungen zuvor. Bild: Simon Dudle

Ganze vier Jahre waren ins Land gezogen seit der letzten Toggenburger Messe (TOM) im Jahr 2019 - coronabedingt eines mehr als geplant. Das Organisationskomitee hatte einige personelle Änderungen erfahren, und im Präsidium war Walter Schlegel auf Peter Kroll gefolgt. Trotzdem war es in der Markthalle und den umliegenden Zelten, als hätte es nie eine Pause gegeben. Rund 150 Firmen, Organisationen und die Gemeinde Wattwil schickten sich an, neue Kunden zu werben oder bestehende Kontakte zu pflegen. Und sie taten es teilweise ziemlich aufwendig.

Noah Niederer aus Brunnadern stellte am Stand der Clientis mit Muskelkraft einen Saft her. Bild: Simon Dudle

Es war auch ein guter Zeitpunkt, um aktuelle Brennpunkte zu präsentieren und zu diskutieren. So etwa beim Stand des Kantons St.Gallen, wo es um die geplante Thursanierung in Wattwil ging. Nachdem es für den ersten Abschnitt oberhalb der Brücke Waisenhausstrasse 37 Einsprachen abgesetzt hatte, liegt nun der zweite Abschnitt bis zur Floozbrücke auf. Man muss nicht Prophet sein, um zu prognostizieren, dass es auch dieses Mal Einsprachen geben wird. Die Anzahl dürfte gar noch höher sein, da es rund 150 direkte Anstösser gibt - mehr als beim ersten Abschnitt. An der TOM setzte es für die Verantwortlichen des Kantons Lob und Kritik ab. Noch bis Ende Juni können Rückmeldungen abgegeben werden, nun bei der Gemeinde Wattwil. Baubeginn dürfte frühstens 2026 sein. Kostenpunkt für das Gesamtprojekt: 110 Millionen Franken.

Heinz Meier, stellvertretender Abteilungsleiter beim Amt für Wasser und Energie des Kantons St. Gallen, hatte am Sonntag einiges zu erklären. Bild: Simon Dudle

Wieder ein Fest auf der Umfahrungsstrasse?

Auch politische Parteien Wattwils und des Toggenburgs waren zugegen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. So sammelte etwa die SP Toggenburg Unterschriften für ein Fest, das alle zwei Jahre priorisiert auf der unlängst eröffneten Umfahrungsstrasse Wattwil II stattfinden soll. Etwa 300 bis 400 Bekundungen waren bis Sonntagmittag beisammen.

Die SP Toggenburg sammelte Unterschriften für ein Wattwiler Strassenfest: Hansheiri Keller, Patrizia Amaechi und Christoph Thurnherr (von links). Bild: Simon Dudle

Viel los war im Event-Zelt. Am Freitagabend trafen sich Nicolas Senn mit seinem Hackbrett und die Berner Rock-Pop-Mundart-Band Bernadette. Am Samstagabend waren Schlager hoch im Kurs. Linda Fäh und Animus standen auf der Bühne. Am Sonntag gab es eine spontane Muttertags-Einlage der Wattwiler Sängerin Susan Orus. Sie war mit ihrer Familie beim Mittagessen im Zelt dabei und entschied sich alsdann, für ihre Mutter zu singen.

Im Event-Zelt wurde mehr Show geboten als in den Austragungen zuvor. Bild: Simon Dudle

Auch das Toggenburger Tagblatt war an der diesjährigen Toggenburger Messe zugegen, verloste Preise und beantwortete Fragen.

Vom durchzogenen Wetter profitiert

Die drei Tage machten deutlich: Der oftmals gehörte Satz «Eine Messe ist nicht mehr zeitgemäss» trifft auf das Toggenburg nicht zu. Zwar wurde der Rekord bei der Anzahl Aussteller (180) nicht geknackt, dafür dürfte jener beim Publikum gefallen sein. Vor vier Jahren war mit 15'900 Besuchenden ein Rekord aufgestellt worden. Am Sonntagabend lagen die genauen Zahlen zwar noch nicht vor. Walter Schlegel sagte aber gegenüber dieser Zeitung: «Wir rechnen damit, dass wir den Rekord von 2019 knacken.»

Die Sonderschau der Ferienregion Toggenburg kam gut an. Bild: Simon Dudle

Das durchzogene Wetter kam den Organisatoren entgegen, da manch eine und einer andere Vorhaben verschieben musste. Ob die TOM auch künftig wieder über das Muttertags-Wochenende durchgeführt wird, bleibt offen und ist seitens der Organisatoren zu prüfen - genau wie die Parkplatzsituation. Klar ist, dass die Messe nun wieder wie gewohnt im Drei-Jahres-Rhythmus stattfinden soll.