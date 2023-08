VERNISSAGE Farben, Formen und viele Punkte: Das ist die Ausstellung zum 80. Geburtstag des Wattwiler Künstlers Walter Grässli Schon fast sein ganzes Leben lang widmete sich Walter Grässli der Kunst. Nun sind zahlreiche Werke das langjährigen Lehrers der Kantonsschule Wattwil ausgestellt. Am Samstag war Vernissage.

Der Wattwiler Künstler Walter Grässli bei der Ausstellungseröffnung. Bild: Hansruedi Rohrer

Zum 80. Geburtstag des in Wattwil lebenden Künstlers zeigt die Galerie L33 in Werdenberg noch bis zum 2. September seine Bilder. «Die nicht enden wollende Sehnsucht nach starken Farben» hat Walter Grässli diese Ausstellung betitelt.

Wer sich bei einem Rundgang durch die Ausstellung diesen Bildern hingibt, sie betrachtet, der erfährt diese Sehnsucht. Die Vernissage-Gäste jedenfalls staunten am Samstagnachmittag. Und sie horchten der Laudatio von Kunsthistoriker Thomas Gnägi, den Liedervorträgen von Sopranistin Judith Maria Dürr mit Gitarrenbegleitung von Sami Kajtazaj sowie den Grussworten von Walter Grässli.

Bilder mit einer besonderen Charakteristik

Laudator Thomas Gnägi ehrte den Künstler. Als kunsthistorischer Verwalter dieses Schlosses erhielt Gnägi «offenbar genug Gewähr», die Arbeit Walter Grässlis würdigend einzuordnen. So sagte der Redner unter anderem: «Schauen Sie sich um. Farben, Formen, Rhythmus, Ordnung, Schräge, Fläche, Zentrum, Linien, Gitterlinien, Wellenlinien und Punkte. Ganz, ganz viele Punkte. Und immer wieder Farbe, Farbe und Form. Zwischen den Formen taucht ein Zeichen auf, ein Buch vielleicht, ein Berg, ein Mensch im Schatten. Zwischen der Farbe des vielleicht auch nur vermeintlich Gegenständlichen das Ungegenständliche, die Linie und eben der Punkt.»

Interessierte Betrachter der Bilder von Walter Grässli. Bild: Hansruedi Rohrer

Ein Zugang zu Kunst liege auch darin, das Werk des Künstlers kennenzulernen, vor allem seine Herangehensweise zu seiner Arbeit, sagte Thomas Gnägi weiter. Dazu gab er zu den Stichworten «Orte», «Rhythmus», «Malerhandwerk» und «Prozesse» eine kurze Zusammenfassung aus der Biografie Walter Grässlis und aus persönlichen Gesprächen.

Auch sagte der Laudator, dass der Kunstmaler Walter Grässli über das Nebeneinander von zwei unterschiedlichen Farbwerten forsche, wodurch ein dritter Farbwert erzeugt werden kann, der im Auge zwischen den beiden vermittelt oder über ihnen flirrt. Man könne es auch optische Mischung nennen, die man nicht unbedingt immer bewusst wahrnehmen müsse, sagte Thomas Gnägi.

35 Jahre Lehrer an der Kanti Wattwil

Nach einer Lehre als Maler und der Ausbildung zum Dekorations- und Schriftenmaler zog es Walter Grässli in die Welt hinaus. Er war Student an der Kunstakademie in Paris, als Restaurator in London. Während 35 Jahren unterrichtete er an der Kantonsschule Wattwil, parallel dazu auch einige Jahre an der Zürcher Hochschule der Künste. Im Bereich der Farbenlehre hat er Standards geschrieben, die einer Forschungsarbeit in keiner Weise nachstehen.