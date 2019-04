Ausländeranteil in Mosnang kantonsweit am tiefsten Nur etwa jede 23. Einwohnerin oder jeder 23. Einwohner der Gemeinde Mosnang hat einen ausländischen Pass. Das ist im Kantonsvergleich der niedrigste Anteil. Ruben Schönenberger

Nur 4,4 Prozent der Mosnanger Bevölkerung hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. (Bild: Christian Regg)

Die Bevölkerungsstatistik weist neben den Gesamtzahlen auch den Ausländeranteil pro Gemeinde aus. Während in der ganzen Schweiz etwa jeder vierte Einwohner oder jede vierte Einwohnerin einen ausländischen Pass hat, ist es im Toggenburg nur knapp jede oder jeder sechste. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig um 0,2 Prozentpunkte erhöht. Innerhalb des Wahlkreises sind die Unterschiede beträchtlich. In der Gemeinde Kirchberg liegt der Anteil bei 28 Prozent, Wattwil liegt mit 24,6 Prozent ziemlich genau zwischen dem kantonalen und dem nationalen Wert.

In allen anderen zehn Gemeinden des Wahlkreises ist der Anteil geringer als im Gesamtkanton. Am unteren Ende der Tabelle liegt Mosnang, wo nur etwa jeder 23. Einwohner oder jede 23. Einwohnerin eine ausländische Staatsangehörigkeit hat. Das entspricht einem Anteil von 4,4 Prozent und ist gleich hoch, wie in den beiden Vorjahren. In keiner anderen Gemeinde des Kantons ist dieser Anteil tiefer. Am nächsten kommt Mosnang noch die Gemeinde Hemberg mit 6,5 Prozent. Auch Nesslau mit 7 Prozent ist in einer ähnlichen Region zu finden.

Am grössten ist der Ausländeranteil im Kanton St.Gallen in der Gemeinde Rorschach, wo fast jede zweite Einwohnerin beziehungsweise jeder zweite Einwohner ausländische Papiere hat. Gefolgt wird die Stadt am See von St. Margrethen mit einem praktisch identischen Anteil.