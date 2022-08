Ausbildung «Wir suchen Typen», sagt Urs Thoma, Geschäftsführer des Vereins KV 4.0, und spricht das Anforderungsprofil dieses Ausbildungsmodells an KV-Lernende besser auf die Zukunft am Arbeitsmarkt vorbereiten – das möchte KV 4.0. Etienne Jung aus Lenggenwil startete vor zwei Jahren in der ersten Klasse. Im Juli hat er seine Lehre beendet. Wie hat er KV 4.0 erlebt?

Am Montag hat die dritte Klasse das Zwischenjahr KV 4.0 begonnen. Bild: Zita Meienhofer

«Ich würde KV 4.0 allen empfehlen. Es bringt sehr viel und ist absolut kein verlorenes Jahr», das sagt Etienne Jung. Der 19-Jährige hat diesen Juli die KV-Lehre beendet. Er hat allerdings nicht die übliche kaufmännische Ausbildung absolviert, sondern das neue Modell KV 4.0, das das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil (BZWU) in Zusammenarbeit mit regionalen Ausbildungsbetrieben und dem Amt für Berufsbildung St.Gallen entwickelt und lanciert hat.

Etienne Jung, Absolvent der ersten Klasse des Ausbildungsmodell KV 4.0. Bild: PD

Im Jahr 2018 startete Etienne Jung die Ausbildung bei Bühler in Uzwil. Dabei wurde den Lehrlingen das neue Modell vorgestellt. Interessierte konnten sich melden. Für den Lernenden war klar: «Das möchte ich auch machen.» Die Möglichkeit, während viereinhalb Monaten in einem englischsprachigen Land zu leben und zu arbeiten sowie mit dem Seitenwechsel Einblick in einen völlig anderen Beruf zu erhalten, reizte ihn.

Für das Zwischenjahr zählt vor allem die Persönlichkeit

Wer dieses Zwischenjahr absolvieren möchte, muss sich allerdings dafür einsetzen. Gefragt sind nicht primär die Schulnoten – es reicht ein Durchschnitt von 4,5 –, sondern die Motivation und die Persönlichkeit der jungen Menschen. Urs Thoma, Geschäftsführer Verein KV 4.0 und Prorektor Kaufmännische Berufe / Detailhandel am BZWU sagt:

«Wir suchen Typen. Wir müssen merken, dass sie diese Extrameile gehen wollen.»

Entsprechend ist auch das Bewerbungsverfahren ausgelegt: Motivationsschreiben, Lebenslauf und eine Präsentation, in der die Bewerbenden darlegen müssen, weshalb sie die Richtigen für diese Ausbildung sind. Und: Der Lehrbetrieb muss seine Empfehlung abgeben.

Der Lehrvertrag der Absolvierenden von KV 4.0 wird nach dem zweiten Lehrjahr für zwölf Monate in einen Praktikumsvertrag umgewandelt. Während dieses Jahres werden die Lernenden mit dem Seitenwechsel, dem Auslandeinsatz sowie einem Praxisprojekt in folgenden Kompetenzen gefördert: Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität, Kooperationen, im digitalen Bereich sowie in der Selbstständigkeit. Pascal Kopp, Bereichsleiter Kaufmännische Berufe und Coach KV 4.0 ist überzeugt, dass mit diesem Modell starke Persönlichkeiten gebildet werden.

Raus aus der Komfortzone

Etienne Jung gehörte mit acht weiteren Lernenden zur ersten Klasse dieses neuen Ausbildungsmodells. Für den Seitenwechsel war er bei der Firma Huber+Monsch als Elektroinstallateur tätig. Bedingung dazu ist, eine Tätigkeit in einem ganz anderen Bereich auszuüben. Ihm hat es gefallen, handwerklich zu arbeiten, in eine andere Welt Einblick zu haben. Für das Praxisprojekt hat er mit zwei Schulkollegen ein Konzept für Jugendmarketing für die Raiffeisenbank Regio Uzwil entwickelt.

Etienne Jung absolvierte den Seitenwechsel als Elektroinstallateur. Bild: PD

Den Auslandeinsatz absolvierte er in Malta. Er sagt: «Während der Pandemie war ein Aufenthalt in einem englischsprachigen Land nur dort möglich.» An fünf Tagen arbeitete er in einem Immobilienbüro, an zwei Abenden stand Sprachunterricht auf dem Programm. Letztlich hatte er das Advanced-Diplom in der Tasche. Etienne Jung ist überzeugt, dass er von diesem Zwischenjahr nur profitiert hat.

«Der Auslandaufenthalt führte mich raus aus der Komfortzone. Ich musste mich selber organisieren, selbstständig handeln.»

Lehrbetriebe profitieren als KV 4.0-Ausbildungsbetrieb

Urs Thoma sagt:

«Von diesem Zwischenjahr profitieren nicht nur die Absolvierenden, sondern auch die Lehrbetriebe. Sie sind dann am längeren Spiess im Kampf um die Lehrlinge.»

Lehrbetriebe, die das Modell KV 4.0 anbieten, müssen ebenfalls ihren Beitrag dafür leisten. Sie haben sich dem Verein KV 4.0 anzuschliessen und bezahlen während dieses Jahres pro Monat und Lehrling 1000 Franken – 500 Franken als Lohn für jeden Lernenden. Die anderen 500 Franken gehen an den Verein KV 4.0.

Die 13 Teilnehmenden leisten Vorarbeiten für ihre Praxisarbeit. Bild: Zita Meienhofer

Das Jahr kostet pro KV 4.0-Absolvent 13'500 Franken. Mit 7500 Franken wird beim Auslandaufenthalt (Kost, Logis, Unterricht und Arbeitsplatzorganisation) gerechnet. Diese Kosten werden von Movetia getragen. Movetia ist die Schweizer Agentur für Austausch und Mobilität. Sie wird von der Schweizerischen Stiftung für die Förderung von Austausch und Mobilität (SFAM) finanziert. 6000 Franken muss für die Kursprogramme, die Diplome aufgewendet werden. Für diesen Betrag kommen die Lehrbetriebe sowie der Verein KV 4.0 auf.

Repetitionsblöcke für den Einstieg ins dritte Lehrjahr

Das KV 4.0 habe ihn weiterentwickelt, sagt Etienne Jung. Er, der zudem auch die Berufsmittelschule absolviert hatte, hat auch erlebt, dass die Integration nach diesem Zwischenjahr in die 3. Klasse nicht sehr aufwendig war. Er sagt: «Es haben im Zwischenjahr immer wieder Repetitionsblöcke stattgefunden.»

Jung hat sich nun bei seinem Lehrbetrieb für eine Stelle beworben und diese auch erhalten. Er ist für die Materialplanung für verschiedene Standorte zuständig. Wenn es nach seinen Vorstellungen geht, möchte in nächster Zeit ein Studium in Richtung Wirtschaft oder Finanzen beginnen.

Unter den Teilnehmenden sind auch ein Absolvent aus dem Wallis und ein Eishockeyspieler Bild: Zita Meienhofer

Diese Woche hat die dritte Klasse das Zwischenjahr KV 4.0 begonnen. Es sind 13 Teilnehmende. Pascal Kopp freut sich, dass das Modell Anklang findet. Und bereits können sich Lernende im zweiten Lehrjahr für dieses Zwischenjahr bewerben. Unterlagen sind zu finden unter www.kv4punkt0.ch