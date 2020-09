Ausbildung der Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil stockt wegen des Coronavirus Die Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil übt für den Ernstfall in der neuen Umfahrung, welche die Gemeinde auch finanziell herausfordert. Die Pandemie macht es allerdings schwierig, die Weiterbildungskurse in Solothurn zu besuchen. Die Einsatzkräfte trainieren nun in Bütschwil den Umgang mit Feuer in unterirdischen Verkehrsanlagen.

Die Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil trainiert für den Ernstfall in der neuen Umfahrung.

Benjamin Manser

Stefan Blaser, Kommandant der Feurwehr Bütschwil-Ganterschwil PD

Der Countdown nähert sich seinem Finale – die neue Umfahrung in Bütschwil wird am kommenden Donnerstag, dem 17. September, eröffnet. Für die Pendler bringt sie eine bessere Verbindung, für die Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil stellen die Tunnels eine neue Herausforderung dar. Nicht nur leistungstechnisch, sondern auch finanziell: «Wir haben für rund 20 000 Franken zusätzliche Ausrüstung angeschafft», sagt Kommandant Stefan Blaser.

Natürlich könne dieses Material – Suchstöcke, Wärmebildkameras, Rettungsmaterial und Markierungslampen – auch für gewöhnliche Einsätze, also Brände ausserhalb eines Tunnels, eingesetzt werden. Aber:

«Ohne die Umfahrung hätten wir diese Investition, die noch lange nicht komplett ist, nicht tätigen müssen.»

Die lokale Feuerwehr hat den Auftrag, einen Fahrzeugbrand im Tunnel zu bewältigen. Das erfordert eine zielgerichtete Ausbildung. Diese absolvieren die Angehörigen der Feuerwehr (AdF) in der internationalen Feuerwehrakademie (IFA) im solothurnischen Balsthal. Das ist jedoch in Zeiten einer Pandemie schwierig: «Bislang haben nicht alle 65 Angehörigen unserer Feuerwehr die Kurse besuchen können. Erst Mitte Herbst oder Anfang des kommenden Jahres können wir damit fortfahren.»

Atemschutzmaske ersetzt Coronaschutzmaske

Die Coronasituation hat zwar die Weiterbildung der Feuerwehrmänner und -frauen beeinträchtigt , ansonsten habe das Virus der Feuerwehr aber keine grossen Probleme bereitet. Der Übungsbetrieb wurde gemäss den Empfehlungen vom Amt für Feuerschutz (AFS) ab August wieder aufgenommen – ohne Masken, dafür mit reichlich Desinfektionsmittel, gebührendem Abstand und dem Appell an die Mitglieder, Selbstverantwortung zu übernehmen. «Bei einem Einsatz mit viel Rauch, so wie etwa in einem Tunnel, tragen die Angehörigen der Feuerwehr eine Atemschutzmaske, da erübrigt sich die Coronamaske. Ausserhalb dessen arbeiten wir mit der Abstandsregelung», sagt Stefan Blaser. Die Klassen, welche an den Übungen beteiligt sind, wurden zahlenmässig verkleinert.

Was allerdings unter den Auflagen leidet, ist der gesellige Teil der Feuerwehrtätigkeit. Nach den Übungen war es bislang üblich, gemeinsam etwas essen oder trinken zu gehen. Das ist in der aktuellen Situation nicht mehr empfehlenswert. «Wir im Kommando gehen mit gutem Beispiel voran und verzichten auf einen Besuch in der Beiz», sagt Blaser. Schliesslich lautet das Credo: Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr muss jederzeit gewährleistet sein.

Bis dato sind zwei Übungen zum Thema Tunnelbrand durchgeführt worden. Sie vermittelten den Mitgliedern der Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil das theoretische Grundwissen und boten die Möglichkeit, dieses in einem praktischen Beispiel anzuwenden. So konnten auch jene Vereinsmitglieder, welche die beiden Kurstage in Balsthal noch nicht absolviert haben, auf einen gewissen Wissensstand gebracht werden und erste Erfahrungen mit Bränden in unterirdischen Verkehrsanlagen sammeln. Am Samstag, dem 5. September, wird das geplante Übungstrio für die AdF der Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil vervollständigt, und das Gelernte wird in einem realitätsnahen Szenario geübt.

Bislang keine Unterstützung Das Ziel der Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil ist es, dass alle Angehörigen der Feuerwehr (AdF) sowohl die drei Übungen zum Thema Tunnelbrand in Bütschwil absolvieren, als auch die beiden Kurstage der internationalen Feuerwehrakademie (IFA) in Solothurn besuchen. Dafür fallen Kosten an – rund 2600 Franken pro Person – welche die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil berappen muss. «Wir haben – überspitzt gesagt – die Umfahrung erhalten und mit ihr den Auftrag, die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten. Finanzielle Unterstützung seitens des Kantons St. Gallen oder des Bundesamtes für Strassen (Astra), haben wir bis dato aber nicht bekommen», sagt Stefan Blaser, Kommandant der Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil.



Für einen Tunnelbrand wird die Feuerwehr in verschiedene Gruppen mit einzeln zugeordneten Aufgaben unterteilt.





Benjamin Manser

«Das Atemluftschutzgerät bietet nur 20 bis 30 Minuten Luft»

Stefan Blaser, Kommandant der Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil, erklärt den Umgang mit einem Tunnelbrand und wie sich Verkehrsteilnehmer verhalten sollen.

Wie läuft ein Löscheinsatz in einem Tunnel ab?

Stefan Blaser: Bei einem Brandfall im Tunnel schickt der Einsatzleiter drei verschiedene Trupps in die unterirdische Verkehrsanlage, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Zwei Personen bilden den Erkundungstrupp. Sie gehen als erstes in den Tunnel und melden dem Einsatzleiter, was sie sehen: Wo stehen Autos und wie viele stehen im Tunnel? Stehen Autos oder Lastwagen in Flammen? Gibt es Verletzte oder Gefahrengut? Wo ist der Brandherd? So bekommt der Einsatzleiter ein Bild vom Ereignis und kann die beiden anderen Truppen formieren und Anweisungen geben, ob zusätzliches Material mitgenommen werden muss. Der Löschtrupp rückt dann mit den Schläuchen in den Tunnel vor und mit ihnen der Rettungstrupp, der Verletzten hilft oder sie aus dem Tunnel bringt.



Worin liegt die Schwierigkeit für die Feuerwehr hinsichtlich der Umfahrung Bütschwil?

Zwei der vier Tunnel sind knapp 500 Meter lang. Die Problematik ist hierbei der Anmarschweg, denn die Einsatzkräfte haben mit dem Atemschutzgerät nur für 20 bis 30 Minuten Luft zur Verfügung. Sie müssen in dieser Zeit in den Tunnel laufen, ihren Auftrag erfüllen und auf die eigene Sicherheit achten. Natürlich muss auch darauf geachtet werden, dass die Luft auch noch für den Rückweg reicht.

Sind diese Aufgaben strikt aufgeteilt oder überschneiden sie sich?

Grundsätzlich muss jeder Trupp zwingend seinen Aufgaben nachgehen, um nicht den ganzen Einsatz zu stoppen. Das wäre etwa der Fall, wenn eine Person des Erkundungstrupps einen Verletzten bergen würde. Die Erkundung des Geschehens im Tunnel würde unterbrochen werden und die Lage kann sich in dieser Zeit verschlimmern, da der Löschtrupp nicht vorrücken kann. Auch wenn es in der Natur der Sache liegt, helfen zu wollen, müssen die Truppen ihrer zugeteilten Aufgabe nachgehen – um den Einsatzablauf nicht zu gefährden. Ganz nach dem Motto: Löschen, um zu retten.

Gibt es psychologische Hilfe für die Mitglieder der Feuerwehr nach einem tragischen Einsatz?

Ja, die gibt es. Wenn jemand das Erlebte nicht verarbeiten kann, bekommt diese Person von sogenannten Peer-Teams Hilfe. Dabei handelt es sich um Profis aus allen Blaulichtorganisationen, die mit den betroffenen Einsatzkräften ein Nachgespräch führen und bei Bedarf auch für eine längerfristige psychologische Betreuung sorgen.

Wie sollen Verkehrsteilnehmer bei einem Tunnelbrand vorgehen, um der Feuerwehr die Arbeit zu erleichtern?

Wichtig ist, die Alarmierung sowie den Tunnel so schnell wie möglich zu verlassen. Dabei sollte der Schlüssel im Fahrzeug gelassen und die Unfallstelle nicht unnötig verändert werden – etwa Dinge aufheben. Wenn es möglich ist Erste Hilfe leisten und anderen Betroffenen helfen. Danach sollte man sich sofort in Sicherheit begeben.