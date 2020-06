Aufbruch nach Kirchenknatsch: Neuer Pfarrer für die Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg

Michael Hanke wird ab Sommer Religionspädagoge und Firmverantwortlicher für die Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg. Hanke ist 54 Jahre alt, verheiratet und Familienvater. Aufgewachsen in Wittenbach, absolvierte er eine Lehre als Hochbauzeichner und bildete sich anschliessend zum Jugendarbeiter und Religionspädagogen aus. Nach der Ausbildungszeit erlebte er im städtischen Umfeld von Bern die Anfänge der Firmung 18 und lernte in der Diaspora-Situation den ausserschulischen Religionsunterricht mit seinen Chancen und Herausforderungen kennen. Danach war er elf Jahre in Appenzell als Religionspädagoge und kirchlicher Jugendarbeiter tätig. In dieser Zeit bildete sich Michael Hanke in der Deutschen Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsentwicklung als Gruppendynamischer Leiter und Berater aus.

Als Stellenleiter auf der Animationsstelle für kirchliche Jugendarbeit (akj) Thurland, bildeten die Beratung/Begleitung, Vernetzung/Weiterbildung und die Projektarbeit seine Arbeitsschwerpunkte. Nach fast zwölf Jahren übergab er die Stelle Ende 2019 an seine Nachfolgerin und führte ein Teilpensum als Firmverantwortlicher in der Seelsorgeeinheit Walensee weiter. Es freut und motiviert ihn, seine reiche Erfahrung ab Sommer in der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg in einer Teilzeitanstellung einzubringen und den Neustart mitzuprägen. (pd)