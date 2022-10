AUFBAUTRAINING Schon wieder Schwitzen: Wie ein Bündner die Toggenburger Schwinger mit eigenen Geräten für die nächste Saison fit trimmt Die Toggenburger Schwinger Marcel Räbsamen, Damian Ott und Werner Schlegel trainieren beim Robin Städler. Dieser setzt auf seine eigenen Methoden – und erfindet auch neue Trainingsgeräte.

Die Schwinger Marcel Räbsamen, Damian Ott und Werner Schlegel mit Trainer Robin Städler (v.l.) haben diese Woche das Training für die Saison 2023 wieder aufgenommen. Bild: Pascal Schönenberger

Auch wenn der ganz grosse Exploit verwehrt blieb: Die Toggenburger Schwinger konnten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest im Baselbiet ein gutes Resultat einfahren. Mitverantwortlich ist der Athletiktrainer Robin Städler aus dem Engadin. Bereits in dieser Woche hat er, nach nur einem Monat Pause, mit den Schwingern das Training wieder aufgenommen. Die Saison 2023 ruft bereits im Oktober 2022.

Städler ist ein bekannter Konditions- und Athletiktrainer im Schweizer Sport. Mit Sarah Meier, Jörg Abderhalden, Jonas Hiller, Timo Helbling, Patrick Fischer, aber auch mit Swiss Ski oder dem Hockeyclub Davos konnte er Erfolge feiern. Seit 2019 ist er Athletikcoach der Toggenburger Schwinger. Damian Ott, Marcel Räbsamen, Werner Schlegel und weitere Toggenburger Athleten trainieren mehrmals wöchentlich in seinem Trainingslokal in Jona.

Trainingsgeräte selbst entwickeln

Mit den Trainingsmethoden geht Robin Städler seinen eigenen Weg. Er war schon immer ein Tüftler und Erfinder. Der Fitnesstrainer hat vor 20 Jahren das sogenannte Sypoba-Brett entwickelt. Mit dem Brett auf einer Rolle üben sich die Athleten im Leistungssport in ihrer Balance. Dieses ständige Ausgleichen führt dazu, dass die Schwinger sämtliche Muskeln in ihrem Körper aktivieren müssen. Das Brett wird längst in Physiotherapie- und Fitnesscentern verwendet.

«Ich möchte immer nur das Beste für den Athleten herausholen und neue Trainingsmethoden ausfindig machen», sagt Robin Städler. So entwickelte er in Zusammenarbeit mit den Sportlern ein neues Trainingsgerät: die «Gatepress». Eine Art Metallstab mit einer Feder dazwischen, die man mit Druck zusammenpresst. Das kleine Gerät aktiviert – wie das Sypoba-Brett – die kleinsten Muskeln. Es ist ein einfaches Hilfsmittel für das Beckenbodentraining.

Als der Trainer einmal selbst Schmerzen im Beckenbereich verspürte, kam ihm die Idee, ein Gerät für das Beckenbodentraining zu entwickeln. «Das Becken ist ein zentraler Punkt im Körper und somit ist es auch wichtig, dass dieser Bereich immer gestärkt ist», so Robin Städler. Dank der Arbeit mit einer Feder ist das Training für das Becken sehr intensiv, in nur sechs Minuten Training am Tag kann man sein Becken so trainieren.

Intensives Wintertraining

Nach einem Monat Pause sind die Toggenburger Schwinger bei Robin Städler wieder im Training. «Die letzten drei Jahre waren echt cool mit den Jungs. Mit den drei Kränzen am Eidgenössischen Schwingfest und dem Sieg am Kilchberger Schwinget 2021», sagt Robin Städler. Dies sei für ihn eine Bestätigung und ein Erfolg für seine Trainings. Nun steht wieder ein intensives Wintertraining an.