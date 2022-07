Auf Durchreise Hemdenkauf im Toggenburg: Blitzbesuch von Bundesrat Maurer in Ebnat-Kappel – Verkäufer übt Kritik wegen Covid-Krediten Was für eine Überraschung diese Woche in Ebnat-Kappel. Unangemeldet und unverhofft stand Ueli Maurer im Hemden-Shop der Kauf AG. Inhaber Michael Kauf bemängelte dabei gleich die Politik des Bundesrates. Es ging dabei um die Rückzahlung der Covid-Kredite.

Bundesrat Ueli Maurer (links) auf Einkaufstour bei Michael Kauf in Ebnat-Kappel. Bild: PD

Eine solche Begegnung mit einem Vertreter der Landesregierung ist wohl nur in der Schweiz möglich. Später Montagnachmittag war es. Im Shop der Kauf AG in Ebnat-Kappel, wo Hemden und andere Kleider angeboten werden, nahm alles seinen gewohnten Gang. Bis plötzlich Ueli Maurer auf der Matte stand. Angemeldet war er nicht, in Begleitung oder gar unter Bewachung auch nicht. Maurer war auf dem Weg zum Toggenburger SVP-Parteikollegen Toni Brunner.

Auch ein Bundesrat braucht mal wieder neue Hemden. Und siehe da: Maurer kaufte nicht einfach ein paar Kleider und zog von dannen, sondern er nahm sich Zeit. Zeit, um anzuhören, wo der Schuh drückt. Michael Kauf, der das von der Urgrossmutter gegründete Familienunternehmen zusammen mit seiner Frau in vierter Generation führt, machte den hohen Besuch selbstredend zur Chefsache und berichtete dem Finanzminister unter anderem von aus seiner Sicht nicht gelösten Problemen mit den Covid-Krediten. Solche hat auch die Kauf AG in Anspruch genommen, weil das Unternehmen wegen der Pandemie Umsatz-Einbrüche von rund 30 Prozent akzeptieren musste. Kauf sagte:

«Nun müssten die Kredite zurückbezahlt werden. Ich bin aber der Meinung, dass mein Unternehmen nicht für den erlittenen Verlust verantwortlich ist. Gerne bin ich bereit, meine Firma zu sanieren. Ich erwarte aber, dass die andere Seite bei der Sanierung hilft.»

Aus der Sicht von Kauf dürfen nicht alle Firmen über einen Kamm geschert werden, da bei jedem einzelnen Unternehmen die Ausgangslage unterschiedlich ist. Doch diese Differenzierung gebe es nicht. Oder um es in den Worten von Michael Kauf zu formulieren: «Es funktioniert nicht, weil ein Regelwerk fehlt.»

Über eine halbe Stunde im Shop

Auch über die Wettbewerbs-Kommission (Weko) deponierte Kauf Unbehagen an oberster Stelle. Den Toggenburger Unternehmer stört, dass die grössten Detailhändler ihre Marktmacht ungehemmt ausbauen können – und das aus seiner Sicht zu Lasten vieler Schweizer KMU. Kauf sagte:

«Die besagten Discounter erzielen einen Doppeleffekt. Denn sie lagern die Buchhaltung auf Kosten der Lieferanten aus und beanspruchen erst noch eine Gewinnbeteiligung für sich. Die Zeche bezahlt das KMU.»

Für Zulieferer wie die Kauf AG sinke hingegen die Marge. Kauf ergänzte: «Immerhin hat die Weko das Problem erkannt und im September 2020 eine Untersuchung eröffnet. Wir und viele andere KMU erwarten, dass die Weko ein klares Zeichen für Fairness in den Geschäftsbeziehungen setzt und die betreffenden, marktmächtigen Grosshandelsunternehmen in die Schranken weist.»

Und wie reagierte Bundesrat Ueli Maurer? Er nahm sich mehr als eine halbe Stunde Zeit, um in die Welt von Michael Kauf einzutauchen. Es sei gut, mal einen Unternehmer an der Front zu hören, entfuhr es Maurer.

Schon im August kommt der Bundesrat vielleicht wieder

Und ja: Eingekauft hat Maurer auch noch. Eine Tasche voll Hemden kam zusammen - und ein Versprechen von Ueli Maurer, im August, wenn es die Zeit erlaubt, zusammen mit seiner Frau erneut in Ebnat-Kappel zu erscheinen. «Bei grösseren Kleidereinkäufen redet meine Frau mit. Hemden darf ich noch alleine kaufen», witzelte Maurer.

Der späte Montagnachmittag wird Michael Kauf in Erinnerung bleiben. Wer kann schon von sich sagen, mit einem Bundesrat auf Augenhöhe diskutiert zu haben.