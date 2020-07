Auch Nesslau verliert seine Postfiliale – ab 2022 übernimmt der Eisenhof Zürcher Das Toggenburg verliert eine weitere Postfiliale. In Nesslau gibt es Postdienstleistungen ab 2022 in einem Eisenwarengeschäft

Die Post schliesst die Filiale in Nesslau ab 2022. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Bisher hatte die Post ihre Filiale in Nesslau als «zu überprüfen» deklariert. Nun hat sich die Zukunft geklärt: Ab voraussichtlich 2022 bietet der Eisenhof Zürcher Postdienstleistungen an. Das Eisenwarengeschäft zügelt dann vom bisherigen Standort in die neue Überbauung «Wiese».

«Damit steht auch in Zukunft im Zentrum von Nesslau ein breites Postangebot zur Verfügung», schreibt die Post in einer Mitteilung. Bis zur Eröffnung der Partnerfiliale bleibt die Poststelle beim Bahnhof in Betrieb. Der genaue Umzugstermin werde im Herbst 2021 bekannt gegeben. Auch der genaue Standort der Postfachanlage steht noch nicht fest. Eine solche soll es gemäss der Post aber weiterhin geben.

Zusätzliches Standbein für den «Eisenhof»

Hans und Margrit Zürcher vom Eisenhof Zürcher freuen sich auf die Partnerschaft mit der Post. In der Mitteilung werden sie wie folgt zitiert: «Das gibt uns ein wirtschaftlich wichtiges zusätzliches Standbein und wir können so mithelfen, die Postdienste in Nesslau zu behalten.»

Gemäss der Post gewährleiste die Partnerlösung eine weiterhin gute postalische Grundversorgung im oberen und mittleren Toggenburg. Filialen führt die Post im Toggenburg noch in Bazenheid, Bütschwil, Wattwil, Ebnat-Kappel und Unterwasser. In einer früheren Mitteilung wurden diese als «bis 2020 gesichert» bezeichnet.

Dazu kommen weitere Partnerfilialen, die sich gemäss Post bewährt hätten. Dieses Angebot gebe es bereits an über 1100 Standorten in der Schweiz.

