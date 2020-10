Auch die Partei beschäftigt sich mit Timo Räbsamen: «Die SP Wil erwartet von allen einen respektvollen Umgang»

Nach ACAB-Post von Juso-Politiker Timo Räbsamen: SVP Wil fordert SP dazu auf, sich von ihm zu distanzieren

In einer Medienmitteilung fordert die SVP Ortspartei die Wiler SP dazu auf, sich von Timo Räbsamen zu distanzieren. Dies als Reaktion auf einen Social-Media-Beitrag des Juso-Stadtparlamentariers, in dem er die Abkürzung ACAB, was für «Alle Polizisten sind Bastarde» steht, verwendet hat.