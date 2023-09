Artenvielfalt Ein Toggenburger Projekt ist für den ersten Waldpreis des Verbands Wald St.Gallen-Liechtenstein nominiert Das Landschaftskonzept Neckertal ging bereits 2007 an den Start. nun ist das langfristige Projekt für den Waldpreis nominiert. Dieser wird im Oktober in St.Gallen verliehen.

Markus Wortmann vom Ingenieurbüro Scherrer in Ebnat-Kappel setzt sich für das Landschaftskonzept Neckertal ein. Sein Ziel ist es die Vielfalt von Lebensräumen und Arten zu vermehren. Bild: zvg/Fabian Sude

Am 18. Oktober verleiht der Verband Wald St.Gallen-Liechtenstein anlässlich seines 100-jährigen Bestehens zusammen mit der Hilti Family Foundation zum ersten Mal einen Waldpreis. Fünf unterschiedliche Projekte schafften es in die Endrunde. Unter anderem mit dabei ist das Landschaftskonzept Neckertal. Dieses hat es sich zum Ziel gesetzt, Waldlichtungen, Waldwiesen, Gewässer sowie Übergänge vom Wald zum Offenland zu fördern. Naturschützerisch wichtige Standorte im Wald werden aufgewertet und so die Artenvielfalt gesteigert.

Ein Zeichen der Anerkennung

Die Nomination für den Waldpreis ist für Markus Wortmann ein Zeichen der Anerkennung. Er ist seit 2019 fachlicher Projektleiter und Koordinator des Landschaftskonzepts der Gemeinde Neckertal, bei dem Förster, Landschaftsgärtner, Ökologen und Biologen mitwirken. Gestartet wurde mit diesem bereits anfangs 2007.

Eine unerwartete Herausforderung stellte für Wortmann die Coronapandemie dar. Zu jener Zeit habe das Landschaftskonzept besonders viele Anfragen für Arbeitseinsätze erhalten – die alle koordiniert werden mussten. Und gerade bei länger andauernden Projekten habe auch die ständige Öffentlichkeitsarbeit und Information der Geldgebenden einen hohen Stellenwert. Die Finanzierung des Projekts werde periodenhaft sichergestellt, sagt Markus Wortmann.

Wald-Sonderschau an der Olma Vom 12. bis 22. Oktober findet in St.Gallen die Olma statt. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Verbands Wald St.Gallen-Liechtenstein sind die Waldbesitzer mit einer grossen Sonderschau zum Schwerpunkt Waldleistungen präsent. Messebesucherinnen und -besucher können sich vor Ort über die verschiedensten Themen rund um den Wald informieren sowie mit Fachleuten ins Gespräch kommen. Zudem werden innerhalb der Sonderschau die fünf Waldpreis-Finalisten mit Kurzfilmen vorgestellt. (pd)

Mehr als 19’000 Arbeitsstunden

Das Landschaftskonzept Neckertal beschränkt sich nicht nur auf den Wald, sondern setzt sich generell für das Landschaftsbild ein. Beispielsweise auch für die Pflanzung von Hochstammobstbäumen. Markus Wortmann erklärt: «Unser Vorbild ist das früher vorhandengewesene Landschaftsbild. Um dieses zu fördern haben bisher über 1000 Teilnehmende mehr als 19’000 Arbeitsstunden geleistet.»

Die Umsetzung der Aufwertungsmassnahmen, wie beispielsweise das Entbuschen, Mähen und Pflegen von ökologisch wertvollen Lebensräumen, erfolgt meist im Rahmen von Umwelteinsätzen durch Schulklassen, Firmen und andere Gruppierungen. Dadurch finde ein wichtiger Transfer des Wissens in die Bevölkerung statt, betont Wortmann. Oftmals werde durch die Arbeit in der Natur das Verständnis für die grünen Themen geschärft und ein enger Bezug zur eigenen Region hergestellt. (pd)