Architektur Ortsbildschutz als Herausforderung Die Abbruch- und Neubauarbeiten für das evangelische Kirchgemeindehaus in Alt St.Johann sind gestartet.

Ansicht des Bauprojekts von der Kirche her gesehen, die beiden Anbauten werden in den nächsten Tagen entfernt. Bild: Adi Lippuner

Nach einer längeren Planungsphase folgt nun die Realisierung der Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses, heute evangelisches Kirchgemeindehaus von Alt St.Johann. Während das Hauptgebäude zwischen 1850 und 1900 entstand, wurde der Saalanbau zu einem späteren Zeitpunkt realisiert und vor gut 30 Jahren mit einem Nebengebäude, in welchen die Schnitzelheizung der Ortsgemeinde ihren Platz fand ergänzt. Die beiden neueren Gebäude werden abgebrochen und durch einen Holzbau ersetzt.

Als Herausforderung für die Planung und Umsetzung erwies sich das Anliegen der Denkmalpflege des Kantons St.Gallen, ist doch der Gebäudekomplex, zusammen mit der evangelischen Kirche und der benachbarten katholischen Klosteranlage, dem überregionalen Ortsbildschutz unterstellt. Fazit aller Beteiligten:

«Das ist keineswegs eine normale Baustelle und dadurch eine nicht ganz alltägliche Herausforderung für den Architekten Michael Fenk und den Bauleiter Samuel Ögmen.»

«Mehrwert, von dem alle profitieren können»

Rückblende: Im September 2019 erhielten die Kirchbürger erstmals Gelegenheit, das Bauvorhaben auf Plänen und im Modell zu besichtigen. An der Kirchgemeindeversammlung 2020 wurde der Antrag mit dem Baukredit von 2,2 Millionen Franken gutgeheissen.

Heinz Feuer, Präsident der Baukommission, Yvonne Brügger, Kirchgemeindepräsidentin, und Bauleiter Samuel Ögmen (von links) vor dem Um- und Neubauprojekt des evangelischen Kirchgemeindehauses in Alt St.Johann. Bild: Adi Lippuner

Die Baueingabe folgte im Herbst des gleichen Jahres. Heinz Feurer, Mitglied des Kirchenvorstandes und Präsident der Baukommission, dazu:

«Ein Abbruch und Neubau des Pfarrhauses würde nicht mehr kosten, aber wir sind überzeugt, dass die wertvolle Bausubstanz und der gewohnte Anblick erhalten werden sollen.»

Mit dem ebenerdigen Zugang vom Kirchplatz her werde ein Mehrwert geschaffen, von dem alle profitieren können.

Alt und Neu kombinieren

Konkret wird bei der Generalsanierung vieles auf die ursprüngliche Bausubstanz zurückgebaut. Der Anbau wird dabei komplett entfernt und durch einen zeitgemässen, schlichten Holzbau ersetzt. «Bei der Kombination von Alt und Neu muss berücksichtigt werden, dass der Saalanbau ebenerdig zum Pfarrhaus erstellt wird.

Ansicht des Bauprojekts von der Kirche her gesehen, die beiden Anbauten werden in den nächsten Tagen entfernt. Bild: Adi Lippuner

Allerdings verfügt das Pfarrhaus über einen Niveaupunkt, welcher mit der aktuellen Naturgefahrenkarte in Konflikt kommt», so der Präsident der Baukommission. Dies bedeute, dass bauliche Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit der Saalanbau einem 300-jährigen Hochwasser standhalten könne. Als eine der Massnahmen werden die speziell konstruierten Fenster, welche durch den Wasserdruck von aussen automatisch nach innen abdichten, erwähnt.

Bezüglich Brandschutz gelte es ebenfalls, aufwendige Detaillösungen zu realisieren, da es sich beim Pfarrhaus um einen ortsüblichen Blockbau respektive eine Strickbauweise handle. Der junge Architekt Michael Fenk aus Hinterforst, Inhaber des Büros EMM Architekten, konzentriere sich bei seinen Arbeiten gerne auf Holzbauten, Umbauten und engagiere sich auch im Bereich von Ortsbildfragen, freuen sich die Verantwortlichen der evangelischen Kirchgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann.

«Gastrecht» in der Nachbarschaft

Seit Januar geniesst die Mitarbeiterin der evangelischen Kirchgemeinde für die Sekretariatsarbeiten Gastrecht in der Propstei. «Die Kontaktmöglichkeiten per Telefon und Internet sind gleich geblieben wie vor dem Umzug», so die Präsidentin Yvonne Brügger.

Mit der Realisierung des Bauvorhabens kommen die Verantwortlichen dem seit langem gehegten Wunsch nach einem zeitgemässen Kirchgemeindegebäude in Alt St.Johann Schritt für Schritt näher. Gemäss Heinz Feuer ist die Fertigstellung für den Spätherbst oder Winter 2022 vorgesehen, der Bezug werde dann im Frühjahr sein.