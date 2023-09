Antiquitäten Seit fast einem halben Jahrhundert führt Susi Uebersax in Wildhaus einen Trödelladen – nun muss sie schliessen Heute würden weniger alte Sachen gekauft als früher, sagt die Gründerin der «Fundgrueb» in Wildhaus. Im Oktober schliesst sie ihren Laden nach 47 Jahren mit einem Totalausverkauf.

Trotz Schliessung bleibt die Tür zur «Fundgrueb» einen Spalt offen. Susi Uebersax führt Gespräche über eine Weiterführung in anderer Form. Bild: Adi Lippuner

Im Jahr 1976 war es noch nicht so einfach, preisgünstig Porzellan, Gläser oder Dekogegenstände zu erwerben. Nach einem Flohmarkt entstand deshalb die Idee, im Wildhauser Rietlistall eine «Fundgrueb» zu eröffnen. Susi Uebersax als «Frau der ersten Stunde» fand Gleichgesinnte, die sie in ihrem Vorhaben unterstützten. «Von Anfang an war klar, dass wir den Gewinn für gemeinnützige Zwecke, möglichst in der eigenen Gemeinde einsetzen wollen», so die Gründerin.

Und in der Tat, knapp 210’000 Franken kamen in 47 Jahren zusammen. Gespendet wurde das Geld an verschiedene Vereine und Organisationen. Mitgetragen hat das Projekt auch die politische Gemeinde. «Wir durften die Räume mietfrei nutzen», erzählt Susi Uebersax.

Dass nun Schluss ist – der Totalausverkauf findet am 7. Oktober und am 11. Oktober statt – habe mit ihrem Alter zu tun, sagt die Gründerin. «Meine drei Kolleginnen, darunter auch eine Mitgründerin, leben leider nicht mehr und ich, mit Jahrgang 1939, möchte mich zurückziehen».

Gespräche über Weiterführung in anderer Form

Zudem habe sich das Verhalten der Menschen, sowohl was das Spenden von gut erhaltener Ware als auch das Kaufverhalten betreffe, stark verändert. «Gebrauchte Sachen sind viel weniger gefragt und während der Corona-Zwangspause gingen die Einnahmen noch mehr zurück.»

Mit etwas Wehmut betrachtet Susi Uebersax den Ordner, in dem sie alle Zeitungsberichte und Dankesschreiben aufbewahrt hat. Unter anderem die Mitteilung, dass ihr im Jahr 2011 die Auszeichnung «Brodworscht» für Menschen, die Zivilcourage und Gemeinsinn beweisen, verliehen wurde.

Ob und wie es mit der «Fundgrueb» weiter geht, stehe in den Sternen. Gespräche über eine Weiterführung in veränderter Form gebe es zwar. Doch da müsse auch die Gemeinde, der die Liegenschaft gehört, miteinbezogen werden. Zuerst einmal möchte Susi Uebersax nun im Oktober Abschied von ihrer Kundschaft nehmen.