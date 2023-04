ANPASSUNGEN Das halbe OK ist neu: So wird die erste Toggenburger Messe nach dem Umbruch Nach einem vierjährigen Unterbruch findet über das Muttertags-Wochenende zum siebten Mal die TOM statt. Erstmals steht Walter Schlegel an der Spitze des Organisationskomitees. Ein Blick hinter die Kulissen.

Dieses Jahr werden rund 150 Messestände in und rund um die Wattwiler Markthalle aufgebaut. Bild: PD

Es ist das mit Abstand grösste Zusammentreffen der Gewerbetreibenden aus dem Toggenburg. Rund 150 Firmen, Organisationen und Vereine haben sich angemeldet, um zwischen dem 12. und dem 14. Mai während drei Tagen Werbung in eigener Sache zu machen.

Die auffälligste Neuerung im Vergleich mit den vorangehenden Toggenburger Messen betrifft den Veranstalter. An den sechs bisherigen Durchführungen stand jeweils Peter Kroll an der Spitze des Organisationskomitees und hat die Messe mit viel Herzblut organisiert. Mitten in der Coronapandemie übergab er die Geschicke an den Wattwiler Walter Schlegel. Auch sonst hat sich personell einiges getan, und über die Hälfte des OKs ist neu. Als Urgestein seit Beginn der TOM nach wie vor dabei ist Res Reber als Messechef.

Diese Veränderungen wurden zum Anlass genommen, um die internen Abläufe neu zu organisieren und die Geschäftsstelle neu auszurichten. Das OK arbeitet weiterhin ehrenamtlich.

Das ist das OK der Toggenburger Messe mit fünf neuen Gesichtern – und Walter Schlegel (unten rechts) als neuem Vorsitzenden. Bild: PD

150 Aussteller, 15 000 Besuchende

Wer nun ein komplett neues Konzept erwartet, der wird sich getäuscht sehen. «Die Toggenburger Messe war ein Lebenswerk von Peter Kroll, das wir übernommen haben. Das war eine Herausforderung. Die Besucher werden jedoch von den wenigen Anpassungen kaum etwas merken», sagt Walter Schlegel. Grund für gröbere Umstrukturierungen gab es nicht. Die TOM, wie die Messe abgekürzt genannt wird, hat sich seit der Gründung im Jahr 2004 etabliert, nachdem mit der Vorgänger-Veranstaltung TIGA nicht mehr alle einverstanden gewesen waren. Als die Toggenburger Messe im Jahr 2019 letztmals stattfand, wurden Rekordzahlen vermeldet. Es stellten rund 180 Organisationen aus und es kamen über die drei Tage verteilt rund 16 000 Besuchende.

Bei der siebten Austragung werden zwischen dem 12. und dem 14. Mai, also am Muttertags-Wochenende, wiederum gut 15 000 Personen in und um die Wattwiler Markthalle erwartet. Zudem haben sich rund 150 Aussteller angemeldet. Dass es einige weniger sind als 2019, stört Walter Schlegel nicht. Er sagt: «Vor vier Jahren war es ziemlich eng. Nun konnten wir den zur Verfügung stehenden Platz gut brauchen.»

Mehr los im Eventzelt

Wiederum werden um die Markthalle drei Zelte aufgebaut, wobei deren zwei die Messehalle erweitern und eines zum Eventzelt wird. Der Unterhaltungsteil wurde ausgebaut, sodass nun laut Schlegel fast im Stundentakt etwas los sein wird. Nicolas Senn wird am Freitagabend auftreten, Linda Fäh am Samstag, um die bekanntesten Namen zu nennen. Eine der Neuerungen: Das Catering wurde ausgelagert und wird nun von zwei Toggenburger Unternehmen verantwortet. Neu ist auch der zusätzlich mögliche Zugang über den Markthallensteg, welcher unlängst installiert worden ist. «Ich freue mich am meisten darauf, wenn es am Freitagmittag losgeht und die Besuchenden in die Halle strömen», sagt Walter Schlegel.

Der Showteil – hier ein Bild von der Toggenburger Messe des Jahres 2019 – wurde ausgebaut. Bild: PD

Keine negativen Reaktionen hat ausgelöst, dass die TOM vergangenes Jahr um ein Jahr verschoben wurde. Die Entscheidung ist im Januar 2022 getroffen worden, als die Corona-Situation noch akut war und mehrere Aussteller abgesagt hatten. «Zudem haben im vergangenen Jahr in Wattwil diverse Grossveranstaltungen stattgefunden. Es wäre etwas viel gewesen. Dieses Jahr ist es ruhiger und die TOM kommt besser zur Geltung», sagt Walter Schlegel.

Auch beim Wirtschaftsforum ist einiges neu

Matthias Hüberli, neuer Präsident des Wirtschaftsforums Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Am Tag vor dem TOM-Start findet auf dem Areal der Markthalle am 11. Mai das Toggenburger Wirtschaftsforum statt. Der Anlass, der im Grundsatz jährlich stattfindet, hat ebenfalls eine Pause seit 2019 hinter sich – unter anderem wegen Corona. Und wie bei der TOM hat sich auch beim Wirtschaftsforum im OK einiges getan und ein neuer Präsident das Ruder übernommen. Es handelt sich um den Wattwiler Rechtsanwalt Matthias Hüberli. Künftig soll das Wirtschaftsforum wieder jährlich stattfinden, während man bei der Toggenburger Messe zum gewohnten Dreijahresturnus zurückkehren möchte.