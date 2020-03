«Angst haben wir keine, aber Respekt schon»: Bazenheider Seniorinnen äussern sich zu Corona-Virus Die älteren Bewohnerinnen des Bazenheider Seniorenparks Ifang haben sich mit der neuen Situation arrangiert.

Marta Böni, Trudi Schiess, Käthy Marin, Margrit Willaredt, Pia Scherrer und die Betreuerinnen Annelies Gallian und Ursula Eggenberger (von links). Bild: Beat Lanzendorfer

Die Massnahmen des Bundes, welche faktisch die Bewegungsfreiheit einschränken, treffen viele ältere Menschen härter als die jüngeren Generationen. Das zeigt sich auch im Bazenheider Seniorenpark Ifang.

Marta Böni (93), Pia Scherrer (82), Margrit Willaredt (78), Käthy Marin (78) und Trudi Schiess (77) bringen Verständnis für die Massnahmen des Bundes auf, auch wenn sie dadurch auf viele soziale Kontakte verzichten müssen.

Erst nach der Zusage Das Gespräch kam nach einer Anfrage an Annelies Gallian zu Stande. Die Betreuerin des Seniorenparks hat den Wunsch dieser Zeitung zuerst den Frauen unterbreitet. Erst nach deren Zusage kam es im Aufenthaltsraum des Seniorenparks zu einem Treffen, bei dem darauf geachtet wurde, dass der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wurde. (bl)



Wöchentliches Jassen wird jetzt schon vermisst

Das Gespräch mit den fünf Frauen findet im Aufenthaltsraum des Seniorenparks statt (siehe Kasten). Dabei sind die beiden freiwilligen Betreuerinnen Annelies Gallian und Ursula Eggenberger. Der Seniorenpark Ifang ist Teil des Konzepts «Wohnen im Alter» der Gemeinde Kirchberg und wurde im Frühjahr 2008 eröffnet. Er umfasst 21 Wohnungen. Bei der Frage, wie sie sich fühlen, ergreift Marta Böni das Wort:

«Uns geht’s allen gut, wir haben nach wie vor Appetit und zu Essen gibt es ja auch noch immer genug.»

Vermissen werde sie aber sicherlich das wöchentliche Jassen. Immerhin halte dieses doch das Gehirn fit, was auch in ihrem Alter nicht schaden könne. «Angst haben wir keine, aber Respekt schon», meint Käthy Marin, die vorderhand auf das regelmässige Mittagessen bei ihrer Tochter verzichten muss.

«Man muss die Situation annehmen, wie sie ist, ändern können wir sowieso nichts.»

Ob Einkäufe denn noch möglich seien. «Mein Enkel wohnt in Schwarzenbach, ich kann ihm telefonisch meinen Einkaufszettel durchgeben, er bringt mir das Gewünschte dann vorbei», sagt Trudi Schiess. Die anderen vier sind jetzt daran, sich ähnlich zu organisieren.

Gottesdienste fehlen

«Nun heisst es glauben und vertrauen», erklärt Pia Scherrer. Ihr fehlen die abgesagten Gottesdienste. Übertragungen im Fernsehen seien zwar schön, können aber die persönlichen Kontakte in der Kirche mit den Mitmenschen nicht ersetzen.

«Meine Schwester Ida hat sogar angerufen, ich solle nicht mehr nach draussen gehen, aber frische Luft hat noch niemandem geschadet», sagt sie mit einem Lächeln. Dem stimmt Annelies Gallian zu: «Die Frühlingssonne tut allen gut.»

Erinnerungen an Zweiten Weltkrieg werden wach

Ob sich die Frauen an Zeiten erinnern, in denen das Leben ähnlich oder noch einschneidender eingeschränkt war? Nun ergreift wieder Marta Böni das Wort:

«Ich war 13 und ging in Bütschwil zur Schule, als das Glockengeläut der nahen Kirche den Beginn des Zweiten Weltkrieges verkündete. Wir Kinder haben alle geweint.»

Es sei in der Nacht alles verdunkelt worden, weil immer viele Flieger in der Luft waren. Sie könne sich auch erinnern, dass bei der alten Holzbrücke in Lütisburg eine Strassensperre errichtet wurde.

Gute Verbindungen zum Fussball

Im weiteren Gespräch kommt Marta Böni in den Sinn, was der ausgesetzte Spielbetrieb im Fussball für sie bedeutet: «Ich bin bei Heimspielen des FC Bazenheid häufig um den Platz spaziert und habe mit Trudi Schiess und Käthy Marin eine Bratwurst gegessen. Leider müssen wir uns auch in dieser Hinsicht einschränken.»

Zum Fussball hat die 93-Jährige gute Verbindungen. Markus, einer ihrer Söhne, war 37 Jahre Präsident des FC Bazenheid. Ob sie keine Angst vor der Zukunft hätten, immerhin könne der jetzige Zustand einige Wochen anhalten oder sich gar noch verschärfen. «Wir müssen uns tatsächlich Gedanken machen, wie es in ein paar Wochen aussieht, es könnte langweilig werden», meint Margrit Willaredt. So etwas wie einen Lagerkoller wollen sie aber vermeiden, sind sich die fünf einig.

Liebgewonnenes fällt vorübergehend ins Wasser

Ganz so einfach dürfte die Situation nicht werden. Mit dem Mittagstisch, der jeweils am ersten Montag im Monat stattfindet, dem Senioren- zmittag, am dritten Donnerstag im Monat, sowie der Kaffeestube und dem Spielnachmittag fallen Veranstaltungen ins Wasser, deren Besuche lieb gewonnene Rituale waren. Dann kommt Käthy Marin in den Sinn:

«Häufig waren wir im Ali Baba und haben uns eine Pizza oder einen Döner gegönnt, leider muss auch das hinten anstehen.»