Angehende Zimmerleute zeigen ihr Können in Wattwil Während der nächsten zehn Tage stellen die angehenden Zimmerleute ihre Projektarbeiten aus Holz am Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg in Wattwil aus. Anne-Sophie Walt

Teils wurden die Bauten mit einem Kran auf den Platz gehievt. (Bild: Anne-Sophie Walt)

41 angehende Zimmerleute des vierten Lehrjahres sind mit ihren Kreationen aus Holz an der diesjährigen Modelausstellung vertreten. Die vielfältigen Erzeugnisse sind auf dem Aussengelände sowie in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg ausgestellt.

In der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg sind die kleineren Modellarbeiten ausgestellt. Die grösseren befinden sich auf dem Vorplatz. (Bild: Anne-Sophie Walt)

Die Lernenden waren in der Themenwahl und Umsetzung weitgehend frei, sofern ihre Arbeiten fachliche Inhalte des dritten Lehrjahres enthalten. Für den Fachlehrer Sepp Fust ist es wichtig, seine Schüler leistungsgerecht abzuholen und sie im Bereich ihrer Möglichkeiten zu fördern. Er staunt immer wieder über die beruflichen und persönlichen Entwicklungen, welche die jungen Männer im Verlauf des Arbeitsprozesses machen.

Die sauber ausgearbeiteten Modellarbeiten und Kleinbauten überzeugen nicht nur in ihrer Präzision, sondern auch in ihrer Kreativität. So gibt es vom modernen Salontischchen bis zum geschützten Unterstand für Velos vieles zu sehen.