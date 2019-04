Andreas Jossi orientiert sich neu und verlässt die Regionalwerk Toggenburg AG Der Geschäftsführer der RWT Regionalwerk Toggenburg AG, Andreas Jossi, verlässt das Unternehmen nach über zehn Jahren per Mitte Jahr.

Andreas Jossi ist nur noch bis Mitte Jahr Geschäftsführer der RWT Kirchberg. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Jossi verlasse das Unternehmen per Ende Juni auf eigenen Wunsch, um sich neu zu orientieren, gibt RWT bekannt. Als grösstes Versorgungsunternehmen des Toggenburgs mit 31 Mitarbeitenden, darunter zwei Lernenden, versorgt RWT über 14'000 Kundinnen und Kunden und erwirtschaftet einen Umsatz von knapp 20 Millionen Franken.

Bau des Kraftwerks Mühlau und Fernwärmenetz

Andreas Jossi stiess am 1. Januar 2009 zur damaligen Energie AG Kirchberg. In der Folge unterstützte er den Bau des Wasserkraftwerks Mühlau an der Thur und war im operativen Bereich massgebend am Aufbau und in der Konsolidierung von RWT dabei. Seit 2010 ist Jossi als Geschäftsführer von RWT tätig. In dieser Zeit konnten die Regionalwerke verschiedene Versorgungsnetze übernehmen und in Bazenheid ein eigenes Fernwärmenetz aufbauen. Für Gemeinden und andere Versorgungsunternehmen hat RWT massgeschneiderte Lösungen erarbeitet und umgesetzt.

Um die verschiedenen Lager- und Büroflächen zusammenführen zu können und für künftige Aufgaben gerüstet zu sein, hat das Unternehmen 2014 ein Grundstück in Bazenheid erworben und in den Jahren 2015 und 2016 einen Projektwettbewerb durchgeführt. Der daraus resultierende Neubau soll Ende Jahr bezogen werden. (pd/lim)