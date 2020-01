Altkarton wird zur finanziellen Belastung: Der Zalando-Effekt greift auch in der Region Trotz schwieriger Marktsituation: In den Vertragsgemeinden des ZAB werden keine neuen Gebühren erhoben für das Altkarton-Recycling.

Beim Entsorgungstreffpunkt Retra in Zuzwil abgegebener Altkarton (Bild) gelangt an den ZAB und von dort an die Kartonfabrik Model in Weinfelden. Bilder: Hans Suter Bilder: Hans Suter

Altkarton ist ein wiederverwertbarer Rohstoff und hat somit einen Preis. Zurzeit allerdings einen sehr tiefen oder gar negativen. Konkret bedeutet das: Im schlechtesten Fall muss man dafür bezahlen, Altkarton dem Recycling zuzuführen. Das ist aktuell an immer mehr Sammelstellen der Fall und sorgt für Unmut in der Bevölkerung.

Der Grund für diese Entwicklung ist in erster Linie in China zu suchen. In der Vergangenheit wurden im Reich der Mitte enorme Recyclingkapazitäten aufgebaut und es wurde dementsprechend viel Altkarton importiert. Der Hunger schien unstillbar. Das hat dazu geführt, dass in Europa aus wirtschaftlichen Gründen Recyclingkapazitäten abgebaut worden sind.

Zalando-Effekt und Entscheid von Chinas Regierung beissen sich

Mittlerweile stehen sich zwei völlig gegenläufige Trends gegenüber. Zum einen hat die chinesische Regierung den (politischen) Entscheid erlassen, weniger Altkarton (und anderes) einzuführen. Zum anderen boomt in Europa der Onlinehandel, was zu immer mehr Paketsendungen führt; im Fachjargon wird dieses Phänomen als Zalando-Effekt bezeichnet.

In der Praxis bedeutet das eine grosse Zunahme an Altkarton bei gleichzeitig sinkender Nachfrage. Das wiederum führt zwangsläufig zu einem Überangebot. Und als Folge dieser Entwicklung schliesslich sinkt der Preis für Altkarton kontinuierlich.

Immer weniger Altpapier, aber immer mehr Altkarton

Die Regionen Fürstenland, Wil und Toggenburg können sich dieser Entwicklung nicht entziehen. «Die Menge an Altkarton hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen», bestätigt Claudio Bianculli, Vorsitzender der Geschäftsleitung des ZAB. Der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid führt dem Recycling jährlich etwa 3000 Tonnen Altkarton zu. Tendenz steigend.

Claudio Bianculli

Vorsitzender ZAB-Geschäftsleitung

«Früher lag das Verhältnis bei 80 bis 85 Prozent Altpapier zu 15 bis 20 Prozent Altkarton, heute bei etwa 70 bis 74 Prozent Altpapier zu 26 bis 30 Prozent Altkarton.»

Private Altstoffhändler haben auf diese Entwicklung mit der Einführung einer Gebühr reagiert. Muss also bald auch beim ZAB für die Anlieferung von Altkarton bezahlt werden? «Nein», beruhigt Bianculli. «Das wird nicht der Fall sein.» Er begründet dies damit, dass der ZAB ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ist, das als solches das Monopol auf alle Siedlungsabfälle in den 35 Mitgliedsgemeinden hat. Das gelte auch für Gewerbe- und Industriebetriebe bis zu 250 Vollzeitstellen. «Wir sind daher zur Wertstoffsammlung und -verwertung verpflichtet.»

Die Rechnung muss auf mittlere Sicht aufgehen

Doch wie rechnet sich das? Im Fall des Privathaushalts sei dies in der Sackgebühr einkalkuliert, im Gewerbe- und Industriebereich werde pro Containerleerung eine Gebühr von vier Franken erhoben (Andockgebühr). «Für uns ergibt das eine Mischrechnung.» Mal steige der Preis für einen Rohstoff, mal sinke er. Die Rechnung müsse deshalb nicht im Einzelfall, sondern auf mittlere Sicht aufgehen.

Hinzu kommt erschwerend eine Besonderheit, die aus der Tradition der Strassensammlung in den Dörfern entstanden ist: Der ZAB entrichtet trotz schwieriger Marktlage bei den Altstoffen nach wie vor 70 Franken pro Tonne Altkarton und Altpapier an die Gemeinden. Diese können damit Investitionen in das Sammelwesen vornehmen und die sammelnden Vereine unterstützen.

Das Abgeben von Altkarton bei einem der ZAB-Easydrives in Bazenheid, Degersheim und Gossau ist kostenlos.

Unterschiedliche Konditionen je nach Marktpositionierung

Anders sieht die Situation beim Privatunternehmen Schönenberger Recycling Toggenburg AG in Lichtensteig aus. Hier muss der Kunde für das Anliefern von Altkarton bei Mengen bis 20 Kilo eine Gebühr von zwei Franken entrichten. Für 20 bis 50 Kilo Altkarton liegt der Preis bei fünf Franken und für grösseren Mengen bei 50 Franken pro Tonne. Beim Zuzwiler Entsorgungstreff Retra hingegen wird Altkarton gratis angenommen. Warum dieser Unterschied? Die Retra hat mit dem ZAB eine Konzessionsvereinbarung abgeschlossen und liefert den Altkarton an den ZAB. Dieser führt das Material der Kartonfabrik Model in Weinfelden zum Recycling zu und nimmt zugleich die Spuckstoffe (Rückstand aus dem Recycling) zur thermischen Verwertung zurück. Eine klassische Situation einer Kreislaufwirtschaft also, wie sie heute als ideal gilt.

Die Schönenberger Recycling Toggenburg AG hat keine solche Vereinbarung, steht laut Geschäftsführer Michel Schönenberger aber in Verhandlungen mit dem ZAB. Zum Ausgang kann er noch nichts Konkretes sagen: «Es kommt ganz darauf an, welches Angebot der ZAB uns machen kann.» Dass beim Zustandekommen einer Vereinbarung die Gebühr für Altkarton wieder wegfällt, sei wenig realistisch.

Der ZAB erbringt seine Dienstleistungen primär für 35 Gemeinden der St.Galler Regionen Fürstenland, Wil und Toggenburg sowie des Hinterthurgaus. Zu diesem Einzugsgebiet, das sich von Gossau bis Aadorf und von Wil bis Nesslau erstreckt, gehören mehr als 180000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie über 4000 Gewerbe- und Industriebetriebe.