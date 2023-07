demografischer wandel Mehr alte Menschen, die länger gesund sind: Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil braucht ein Alterskonzept Aufgrund der neuen kantonalen Alterspolitik will nun auch die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil ein neues Alterskonzept erarbeiten. Auch die Bevölkerung soll mit Vorschlägen dazu beitragen.

Im Seniorenzentrum Solino in Bütschwil wird gejasst. Bild: zvg

Die Bevölkerung wird immer älter. Die Menschen leben länger und sind länger gesund, als dies noch vor einer Generation der Fall war. Das hat den Kanton St.Gallen im vergangenen Jahr veranlasst, sein Alterskonzept zu überdenken. Aufgrund der neuen kantonalen Alterspolitik will nun auch die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil ein neues Alterskonzept erarbeiten. Dies schreibt der Gemeinderat im neuen Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Mit der Projektleitung beauftragt wurde ein Team um Gemeinderätin Gabriela Buscetto. Ziel des neuen Alterskonzepts sei es, «Angebote zu entwickeln, welche die künftigen psychischen, körperlichen, pflegerischen, sozialen und präventiven Bedürfnisse der älteren Bevölkerung berücksichtigen», heisst es im Blatt. Die Anbieter der Leistungen, namentlich das Seniorenzentrum Solino, die Spitex, Pro Senectute sowie die katholische und die reformierte Kirche, sind in das Projekt eingebunden.

Bevölkerung kann sich am Projekt beteiligen

Doch auch die Bevölkerung kann sich an der Entwicklung des Projekts beteiligen. Zunächst führt die Gemeinde in diesem Sommer eine Bevölkerungsbefragung durch. Deren Ergebnisse werden am 4. November vorgestellt. Dann findet eine Auftaktveranstaltung statt, an der auch die Vorgehensweise bei der Konzepterarbeitung erklärt wird.

In der anschliessenden Diskussion wird es möglich sein, die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung zu diskutieren und «eigene Vorschläge und Ideen zu deren Umsetzung einzubringen», wie es im Mitteilungsblatt heisst. (pd/rop)