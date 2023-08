Alt St.Johann «Unsere Sicherheit hat seinen Preis»: Divisionär Willy Brülisauer rief an der Bundesfeier zu mehr Engagement für die Bevölkerung auf Der noch junge Event- und Kulturverein Oberes Toggenburg organisierte die diesjährige Bundesfeier in der Propstei Alt St.Johann. Als Festredner konnte Divisionär Willy Brülisauer aus Nesslau gewonnen werden.

Referent Willy Brülisauer (l.) mit Richard Brander, Präsident des neugegründeten Event- und Kulturvereins Oberes Toggenburg. Bild: Christoph Heer

Mit der Organisation der Bundesfeier in Wildhaus-Alt St.Johann bot sich dem noch jungen Event- und Kulturverein Oberes Toggenburg eine Chance, sich zu präsentieren. «Aktuell zählt unser junger Verein noch 16 Mitglieder», sagte Vereinsmitglied Marco Zweifel. Am Dienstag hätten sich aber zahlreiche Bundesfeier-Teilnehmer für den Verein interessiert. «So hoffen wir, den einen oder anderen als Neumitglied begrüssen zu dürfen.»

Auch Vereinspräsident Richard Brander sind die zahlreichen positiven Feedbacks während der Feier aufgefallen. «Uns freute es natürlich sehr, dass in diesem Jahr die Gemeinde uns als Bundesfeier-Organisatoren ausgewählt hat. So können wir mit vielen Mitbewohnern in Kontakt treten», sagte Brander.

Migrationsströme begleiten

Die Bundesfeier fand in der Propstei statt. Als Festredner konnte Divisionär Willy Brülisauer aus Nesslau gewonnen werden. «Ich möchte heute über zwei typisch schweizerische Bereiche reden, nämlich Geld und Sicherheit.» So begann der Kommandant der Territorial Division 4 seine 14-minütige Ansprache.

Willy Brülisauer in der Propstei. Bild: Christoph Heer

«Die Schweiz hat einen Ausländeranteil von fast 25 Prozent, europaweit der höchste Wert. Und innerhalb unserer Armee sind es gar 35 Prozent, die einen Migrationshintergrund haben.» Dies ist für Brülisauer ein Beweis dafür, dass die Schweiz attraktiv ist. Viele Menschen, davon ein grosser Teil Minderjährige, fliehen vor Krieg, Gewalt, Tod, Zerstörung, oder Unterdrückung. «Diese Völkerwanderungen und Migrationsströme können wir nicht verhindern, genau darum müssen wir sie begleiten.»

Divisionär Brülisauer rief dazu auf, dass alle Menschen einen Beitrag für Frieden und Sicherheit leisten soll. «Sei dies in einem öffentlichen Amt, einer Partei, im Gesundheitswesen, in der Feuerwehr oder wo auch immer, zum Wohle unserer Schweiz.»