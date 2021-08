Alt St,Johann Mehr Platz, viel Licht und keine Barrieren: Die Büros im neuen Gemeindehaus werden in diesen Tagen bezogen Die Bauarbeiten am neuen Verwaltungsgebäude der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann sind in den letzten Zügen. Trotzdem zügeln vier Abteilungen sowie die Kanzlei und das Gemeindepräsidium in die neuen Räumlichkeiten.

Wo am Dienstag noch Zügelkisten und Werkzeugkoffer stehen, betreten ab Donnerstag die Kunden das Front Office. Bild: Sabine Camedda

In den Gängen des Gemeindehauses in Alt St.Johann ist am Dienstag und Mittwoch viel los. Mitarbeiter der Baufirmen drehen Schrauben ein, montieren Lichtschalter und Türen. Während in den Büros die Computer installiert werden, räumen die Mitarbeiter der Verwaltung Dokumente in die vorgesehenen Ablagen. Und, sollte sich Kundschaft mit einem Anliegen einfinden, wird diese selbstverständlich bedient.

«Ich bin froh, dass wir das neue Gemeindehaus jetzt beziehen können», sagt Gemeindepräsident Rolf Züllig. Der neue Anbau an das alte Gemeindehaus bringe mehr Platz, sagt er weiter und nennt ein Beispiel:

«Endlich haben wir mit dem Sitzungszimmer einen Raum, der genug gross ist, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu versammeln. »

Das mag erstaunen, denn im Gemeindehaus arbeiten nicht einmal 20 Personen.

Infrastruktur ist an die heutige Zeit angepasst

Noch sind die Umgebungsarbeiten beim Gemeindehaus von Wildhaus-Alt St.Johann nicht abgeschlossen. Bild: Sabine Camedda

Ab dem Mittwoch betreten die Besucherinnen und Besucher das Gemeindehaus über den neuen Haupteingang auf der Strassenseite. Der Zugang sowohl zum Front Office als auch zu allen weiteren Abteilungen ist barrierefrei über eine Rampe und mit einem Lift möglich.

An die Bedürfnisse der heutigen Zeit angepasst sind das Betreibungsamt, das über einen Diskretschalter verfügt, und das Sozialamt. Im ganzen Gebäude sorgen grosse Fenster für viel Tageslicht. Für die Mitarbeitenden gibt es ausserdem einen grosszügigen Pausenraum

Das neue Büro der Mitarbeiterin der Finanzverwaltung. Bild: Sabine Camedda

«Wir sind zufrieden, dass wir mit einheimischen Unternehmen zusammenarbeiten konnten, wo immer das möglich war», sagt Rolf Züllig. Entsprechend ist auch viel Holz aus der Region für den Bau verwendet worden. Auffallend ist die Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Sie reiche aber für die Energieautarkie des Gemeindehauses nicht aus, sagt der Gemeindepräsident.

Tag der offenen Tür nach Abschluss der Arbeiten

Noch müssen im Innern des Gebäudes einige Arbeiten abgeschlossen werden und auch bei der Umgebung bleibt noch einiges zu tun. So werden am aktuellen Standorte der provisorischen Bürocontainer die Parkplätze für die Mitarbeitenden entstehen.

Das provisorische Büro des Gemeindepräsidenten im Container ist geräumt. Wo dieser jetzt steht, werden die Parkplätze für die Mitarbeitenden erstellt. Bild: Sabine Camedda

Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, werde die Bevölkerung die Gelegenheit haben, das neue Gemeindehaus zu besichtigen, stellt Rolf Züllig in Aussicht.