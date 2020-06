Alt St.Johann: Ein 25'000 Liter fassender Wärmespeicher für die neue Heizzentrale schwebt durch die Luft

Fernwärmeprojekt in Alt St.Johann und Unterwasser kann verwirklicht werden

Nach intensiven Vorarbeiten wird das Fernwärme-Projekt in Alt St.Johann und Unterwasser ab April umgesetzt. Insgesamt 4,6 Millionen Franken werden investiert, wie die Stimmbürger am Montagabend an ihrer Versammlung erfuhren.