Alt-St.Johann Aus Österreich, Deutschland und Liechtenstein angereist: Herbert-Pixner-Projekt begeisterte 480 Fans in der katholischen Kirche Alt-St.Johann Die vier Musiker des Herbert Pixner Projekts spielten am Samstagabend in der ausverkauften katholischen Kirche in Alt St. Johann vor rund 480 Konzertbesucher. Es war das einzige Konzert in der Schweiz.

Der Südtiroler Musiker Herbert Pixner. Bild: Urs Hanhart

Die Konzertbesucher sind aus Österreich, Deutschland, dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz angereist, um die vier Virtuosen des Herbert-Pixner-Projekts in der ausgebuchten Katholischen Kirche zu erleben. Zu jedem Musikstück erzählte Herbert Pixner in Südtiroler Dialekt eine Geschichte. Sei es ein Sonnenaufgang auf der Alp, die schroffen Felsen einer alpinen Berglandschaft oder Zweisamkeit mit einer geliebten Person.

Schaut man sich den Tourneeplan des Herbert-Pixner-Projekts an, liest man Hannover, Leipzig, Bad Ischl, Klagenfurt, Wien und Alt St. Johann. Der Südtiroler Herbert Pixner gilt als Star in der Alpinen Musikszene. Zusammen mit seiner Schwester Heidi an der Harfe, Manuel Randi an der Gitarre und Werner Unterlercher am Bass füllen die Vier ganze Konzertsäle. Die Stilrichtungen reichen von klassischer Volksmusik, über Jazz bis hin zu zeitgenössischer Musik.

Kulturjahr der Klangwelt Toggenburg

Als Trilogie der Alpen präsentiert sich die Klangwelt dieses Jahr mit einer aussergewöhnlichen Konzertreihe. Das erste von drei Konzerten in der katholischen Kirche Alt St. Johann eröffnete Willi Valotti mit Gästen. Mit der Kantate Dorothea des Obwaldner Komponisten Joël von Moos, begeisterte Nadja Räss zusammen mit dem Orchester Santa Maria aus Luzern und dem Toggenburger Organisten Wolfgang Sieber. Das Konzert des Herbert-Pixner-Projekts komplettiert die Trilogie der Alpen.

Für das Jahr 2023 hat die Klangwelt Toggenburg ein Jahr der Kultur geplant. An verschiedenen Orten im Toggenburg wird es Veranstaltungen geben. Von Konzerten, über Lesungen untermalt mit Musik bis hin zum Erleben von Klang in der Natur.