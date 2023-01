Alt St.Johann 38-Jähriger bei Schneeschuhwanderung tödlich verunglückt – Einsatzkräfte finden ihn in zehn Meter Tiefe Am Sonntag ist es beim Selun zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Ein 38-jähriger Mann stürzte auf einer Schneeschuh-Wanderung in ein Karstloch. Nach umfangreichen Suchmassnahmen wurde der Vermisste im Verlaufe des Montags schliesslich tot geborgen.

Die Einsatzkräfte fanden den 38-Jährigen in zehn Metern Tiefe. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Ein 38-jähriger Schweizer aus dem Kanton St.Gallen begab sich am Sonntagmorgen alleine auf eine Schneeschuh-Wanderung auf den Selun. Nachdem er am selben Abend nicht nach Hause zurückkehrte, wurde er bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen als vermisst gemeldet. Wie die St.Galler Kantonspolizei am Dienstag mitteilt, rückten noch am selben Abend mehrere Patrouillen und Spezialkräfte aus. Zudem sei der Polizeihelikopter mit der Crew der Kantonspolizei Zürich sowie ein Helikopter der Rega aufgeboten worden.

Die anschliessenden Suchmassnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettung Ostschweiz umgehend vorangetrieben, heisst es weiter im Communiqué. Am Montagmittag lokalisierten die Einsatzkräfte den 38-Jährigen in einem Karstloch in rund zehn Meter Tiefe. Er habe von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden können.

Nun untersuchen Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen den Unfallhergang. Es ist laut Kantonspolizei davon auszugehen, dass das Karstloch mit einer geringen Schneemenge zugedeckt war und daher für den 38-jährigen Schneeschuhläufer nicht ersichtlich war.