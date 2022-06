ALT ST.JOHANN Feuerwerk der Naturtöne am Klangfestival Das Klangfestival in Alt St.Johann war von Freitag bis Sonntag Schauplatz für die Vielseitigkeit der Naturtöne. Den Besuchern wurden bekannte und neue Klänge präsentiert.

Traditionelles Schlussbouquet mit allen Chören und Formationen vom Samstag. Bild: Christiana Sutter

Christian Zehnder ist als künstlerischer Leiter der Klangwelt Toggenburg das erste Mal für das Klangfestival verantwortlich. Er ist erleichtert, dass man das Festival nun endlich durchführen konnte.

«Dieses Jahr ist es etwas kleiner und man bleibt mit den Künstlern in Europa.»

Dies weil man in der Planung nicht voraussehen konnte, wie sich die Pandemie entwickelt. Zusammen mit dem Team wurde in der vergangenen Zeit geplant, abgesagt und wieder geplant.

«Man wollte bei den Ländern bleiben, die wegen der Pandemie etwa gleich denken wie die Schweizer. Für die Künstler war es in den vergangenen zwei Jahren sehr schwierig, sich zu präsentieren, daher gab man den Künstlern eine Plattform, um wieder auftreten zu können.»

Ferienstimmung auf dem Festivalgelände. Bild: Christiana Sutter

Wechsel der Formate

Die Besucher bekamen an den drei Tagen ein unterschiedliches Programm zu hören. Am Freitag kamen die Finnen, der Samstag war durch das Naturton- und Oberton-Symposium geprägt, und am Sonntag blieb man in der Schweiz und bei Gästen aus dem Nachbarland Österreich.

Das Programm war sehr dicht besetzt. Besonders am Samstag beim Gipfel der Naturtöne. Mit dem ersten Naturton- und Oberton-Symposium war der Samstag auch ein anderes Format als beispielsweise die Darbietungen am Freitag und Sonntag. «Die beiden Tage hatten einen Konzertcharakter», erklärte der künstlerische Leiter Christian Zehnder.

Das Ensemble Acrimboldo mit der Trommel und Tromba Marina. Bild: Christiana Sutter

Eröffnung durch ein norwegisches A-cappella-Ensemble

Am Samstag war es zu Beginn sehr still in der katholischen Kirche. Die rund 600 Besucher waren gespannt, was sie an diesem Gipfel der Naturtöne erwartet. Auf einmal hörte man ganz leise Stimmen aus allen Ecken der Kirche.

Das A-cappella-Ensemble Nordic Voices. Bild: Christiana Sutter

Das norwegische A-cappella-Ensemble Nordic Voices eröffnete diesen Abend mit einer sinnlichen Aufführung. Sie, ein Ensemble, das zeitgenössische Musik mit Obertongesang vereint. Mit einer Uraufführung des norwegischen Komponisten Lasse Thoresen erreichten sie einen der Höhepunkte an diesem Abend.

Eine Neuerung an diesem Festival sind auch die Instrumente. Thilo Hirsch des Ensembles Arcimboldo erarbeitete exklusiv für diesen Abend neue Stücke mit einer Trommel und der Tromba marina, einem Saiteninstrument aus dem 12. Jahrhundert.

Naturtöne, Obertöne, fremde und experimentelle Töne

Nebst ungewohnten Klängen gab es aber auch Bekanntes zu hören. Wie beispielsweise die «Festival Veteranen», wie sie Moderator Philipp Kamm ankündete, der Jodelclub Säntisgruess. Mit Naturjodel und Jodelgesang begeisterten sie die Besucher und ernteten dafür viel Applaus.

Moderator Philipp Kamm. Bild: Christiana Sutter

Nach dem Auftritt des Säntisgruess verkündete Christian Zehnder, dass Dirigent Hans-Jakob Scherrer den Jodelclub Säntisgruess nach 33 Jahren verlässt. Dafür erhielt Scherrer viel Applaus und Standing Ovations und sorgte für einen emotionalen Moment. Der Samstagabend war nur so gespickt mit Auftritten von Naturtönen, Obertönen, bekannten Tönen, fremden und experimentellen Tönen.

Bekanntes und Neues

Ein spezieller Abend war der Freitag. Er war laut, sehr laut. Mit dem finnischen Schreichor Mieskuoro Huutajat und Antti Paalanen bewiesen die Finnen, dass sie nicht nur Heavy Metal mit dem Akkordeon und traditioneller Musik vereinen können.

Abgerundet wurden die finnischen Klänge durch Paivi Hirvonen. Sie zelebriert Gesang, unterstützt mit der Violine. Begonnen hat der Freitag jedoch sehr traditionell mit der Brandhözler Striichmusig. Sie, ein Ensemble, das als einzige Striichmusig diese Tradition im Toggenburg pflegt und lebt.

Brahms und Naturjodel am Sonntag

«Ich will Allzeit – umsonst», ein Musikstück von Johannes Brahms, hiess es am Sonntag. Der Titel war Programm. Die Franui Musicbanda aus Österreich spielten Kompositionen von Schubert, Schumann, Mahler und Johannes Brahms.

Nebst Osttirolern waren mit Isa Wiss, Christian Zehnder, Sarah Rüegg und Doris Ammann bekannte Töne zu hören. Die beiden Toggenburger Naturjodlerinnen wurden von der Franui Musicbanda begleitet.

Zum Schluss sagte Christian Zehnder, dass es für Freitag und Samstag teilweise auch viel Verständnis der Besucher brauchte, denn die Freude und die Emotionen bei den Musikern waren so gross, dass sie sich in ihrer Musik verloren und oft über die vorgegebene Zeit gesungen und gespielt wurde. «Wir mussten sie teilweise bremsen und unterbrechen.»

Klangfestival im Wandel

Eine Bereicherung des Festivals brachte das Zelt auf der Wiese vor der Propstei. In diesem spielten junge Formationen auf und luden die Besucher vor und nach den Konzerten zum Tanz auf. Für kulinarische Köstlichkeiten auf dem Gelände sorgte die Chäswelt Toggenburg.

Die Matinee am Sonntag war ein weiterer Höhepunkt des Festivals, «das Zelt war voll», freute sich Christian Zehnder. Wie das Festival in Zukunft aussieht, ist noch nicht bekannt, es wird sich jedoch verändern. «Wir sind im Wandel.»