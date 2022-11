Alphüttenstreit Kanton passt Verordnung an und liefert Musterverträge: Alpkorporationen im Toggenburg erhalten mehr Zeit für Lösungen Zwei Jahre, nachdem der Kanton mit einer Verordnung für heftige Diskussionen unter Alpwirten und -Korporationen sorgte, räumt das Departement des Inneren nun mehr Zeit für die Klärung der Eigentumsverhältnisse ein.

Alphütte im Toggenburg kurz vor dem Einwintern Bild: PD

Die Eigentumsverhältnisse auf Toggenburger Alpen führten zu Diskussionen. Wie das Departement des Innern nun in einer Mitteilung schreibt, sollen die Alpkorporationen genug Zeit erhalten, um eine passende Lösung zu finden. Hierzu habe der Kanton die Verordnung über die selbständigen Anteilrechte und das Alpbuch angepasst.

Eigentumsverhältnisse neu regeln

Der Medienmitteilung gingen länger anhaltende Streitigkeiten voran. Die Regierung hatte die strittige Verordnung am 1. Januar 2020 in den Vollzug gesetzt, daraufhin fühlten sich Toggenburger Alpwirte enteignet – obwohl sie und ihre Familien sich über Jahrzehnte um die Alpen gekümmert hatten, waren sie plötzlich aus dem Grundbuch verschwunden. Stattdessen waren die Alpkorporationen als Eigentümer eingetragen. Diese Zeitung schrieb noch zwei Jahre später:

«Die eingetragenen Eigentumsverhältnisse stimmen mit den seit Jahrhunderten gelebten Traditionen im oberen Toggenburg nicht überein.»

Nun also passt die Regierung die Verordnung über die selbständigen Anteilrechte und das Alpbuch an. Sie möchte damit den Alpkorporationen, die bisher über keine genehmigten Statuten verfügen, mehr Zeit verschaffen, um die Eigentumsverhältnisse an den Alpgebäuden zu regeln.

Da die Diskussion um den Lösungsansatz erst begonnen hat, wird die Frist, um genehmigte Statuten einzureichen, um drei Jahre verlängert. Zudem wird auf eine Bestimmung zur genaueren Umschreibung der mit dem Alprecht verbundenen Rechte verzichtet, da sie in der Vergangenheit zu Missverständnissen führte.

Musterverträge und längere Frist

Es bestehen verschiedene Lösungsmöglichkeiten, so das Departement des Innern weiter. Beispielsweise könne eine vertragliche Regelung gefunden oder ein Baurecht durch die Alpkorporationen eingeräumt werden. An einer Versammlung der Präsidien der Alpkorporationen wurden solche Lösungsansätze präsentiert. Die Anwesenden diskutierten die Muster des Alpzimmervertrags und des Baurechtsvertrags, an einem zweiten Treffen wurden diese nochmals besprochen. Diese Musterverträge stehen nun bereit.

Den Alpkorporationen steht es grundsätzlich zeitlich frei, die Rechtsverhältnisse mit den erstellten Hilfsmitteln oder anderweitig klarer zu regeln oder den Zustand zu belassen. Einzig Alpkorporationen, die bisher über keine genehmigten Statuten verfügten, müssten bis Ende diesen Jahres ihre Statuten erarbeiten. Die betroffenen Alpkorporationen haben mit der Anpassung der Alpbuchverordnung neu bis Ende 2025 Zeit, ihren Lösungsansatz zu bestimmen und die darauf abgestimmten Statuten zu verabschieden. (pd)