Interview Alois Gunzenreiner erhebt Vorwürfe zur Spitaldebatte: «Es werden bewusst Fakten verdreht» Der Förderverein Regionalspital Toggenburg Wattwil erhebt schwere Vorwürfe gegen den Verwaltungsrat der St. Galler Spitalverbunde. Dieser verstosse mit seiner Handlungsweise gegen Treu und Glauben, sagt Vereinspräsident Alois Gunzenreiner. Urs M. Hemm

Für Alois Gunzenreiner verstösst der Verwaltungsrat der Spitalverbunde mit seinen Entscheidungen in der Spitaldebatte klar gegen den Volkswillen und überschreitet seinen Kompetenzrahmen. (Bild: Urs M. Hemm)

Als «inakzeptabel» und «skandalös» bezeichnet der Förderverein Regionalspital Toggenburg Wattwil in einer Mitteilung die Pläne des Verwaltungsrates der St. Galler Spitalverbunde, den Ausbau des Spitals Wattwil zu stoppen. Alois Gunzenreiner, Präsident des Fördervereins, zweifelt die Aufrichtigkeit des Verwaltungsrates in der Spitaldebatte an.

Alois Gunzenreiner, was läuft in der St. Galler Politik bei der Grobkonzeption der Spitallandschaft falsch?

Zurzeit ist diese Politik nicht mehr nachvollziehbar. Denn grundlegende Veränderungen haben in den vergangenen drei Jahren keine stattgefunden. Natürlich hat sich das Umfeld weiterentwickelt und die Tarife wurden angepasst. Mit solchen Veränderungen muss aber jeder andere Betrieb auch tagtäglich umgehen können. Daher kann es nicht sein, dass innerhalb einer kurzen Zeitspanne der Grundauftrag völlig neu definiert werden muss. Dem Bürger wurde im Jahr 2014 das Grobkonzept mit der Netzwerkstrategie bestehend aus neun spezialisierten Spitälern als jene Lösung verkauft, welche hinsichtlich Versorgung, aber auch hinsichtlich Wirtschaftlichkeit die beste sei. Doch plötzlich soll das alles nicht mehr stimmen? Entweder wurde bei der Erarbeitung des Grobkonzepts kopflos agiert oder ein klares Ziel verfolgt, nämlich die Schliessung gewisser Regionalspitäler, insbesondere des Spitals Wattwil.

Der Verwaltungsrat der Spitalverbunde geht nach Ihren Worten hilflos vor und soll von der Politik gestoppt werden. Welche Möglichkeiten bieten sich an?

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Bauetappen 3 und 4 in Wattwil zu stoppen. Dem vorausgegangen ist eine ausführliche Debatte im Kantonsparlament und daraufhin die Bevölkerungsabstimmung. Gemäss Kantonsratsbeschluss hat der Verwaltungsrat jedoch nur die Befugnis über Projektänderungen zu bestimmen, welche aus betrieblichen oder architektonischen Gründen nötig sind. Diese dürfen das Gesamtprojekt aber nicht wesentlich umgestalten. Weitere Projektänderungen bedürfen der Genehmigung durch die Regierung. Das wäre also ganz klar ein Regierungsgeschäft. Dazu hat diese einen Lenkungsausschuss bestimmt, der die Strategie überarbeiten soll. Wer entscheidet nun? Die Zuständigkeiten sind also klar geregelt. Demzufolge müsste die Regierung den Verwaltungsrat in seine Schranken weisen, der eindeutig seine Kompetenzen überschreitet, indem er den Lenkungsausschuss übergeht.

Der Förderverein fasst rechtliche Schritte gegen den Verwaltungsrat ins Auge. Welche Schritte sind in einem solchen möglich?

Wir prüfen zurzeit verschiedene Möglichkeiten, welche zum Tragen kommen könnten. Da wäre zu einem die Stimmrechtsbeschwerde. In Betracht kommen zudem eine Rechtsverweigerungsbeschwerde oder eine Verantwortlichkeitsklage. Alle zielen darauf ab, dass der Verwaltungsrat seine Kompetenzen überschreitet und den Volkswillen klar missachtet. Der Bürger hat sich im Jahr 2014 klar für die Spitalvorlage entschieden und dies ist zu respektieren.

Der Verwaltungsrat rede das Spital Wattwil und andere Regionalspitäler gezielt schlecht und versuche, die Bevölkerung und die öffentliche Meinung mit «Halbwahrheiten» zu manipulieren. Wo konkret bleibt die Verwaltung nicht bei der Realität?

Nehmen wir beispielsweise das Budget 2018 zur Hand. Dort wurde für das Kantonsspital St. Gallen bis Ende Jahr ein Defizit von 25 Millionen Franken prognostiziert. Dies hat sich aufgrund von Einmaleffekten schlagartig auf minus 6,6 Millionen Franken verbessert. Dies wird vom Verwaltungsrat als positive Entwicklung gewertet. Das schlechte Ergebnis der Spitalregion Fürstenland Toggenburg ist ebenso auf solche Einmaleffekte, insbesondere die Abschreibungen auf den bereits realisierten Neubau, zurückzuführen. Daraus wird nun gefolgert, dass augenblicklich die Notbremse gezogen werden muss und Massnahmen ergriffen werden müssen. Im Grunde genommen sei das Spital Wattwil an der ganzen Misere schuld. Die Fakten werden also so verdreht, wie sie gerade am besten passen. Wenn das Grundgerüst der Strategie im Jahr 2014 so falsch gewesen wäre − und diese Abschreibungen waren ja voraussehbar − dann hätte der Verwaltungsrat bereits damals reagieren und laufende Investitionsprojekte stoppen müssen. Durch dieses Verhalten, insbesondere auch mit dem Aushebeln des Lenkungsausschusses, macht sich der Verwaltungsrat unglaubwürdig.

Wie würde das Ergebnis der Spitalregion Fürstenland Toggenburg aussehen, wenn die Abschreibung und die Einmaleffekte nicht berücksichtigt würden?

Bei einem prognostizierten Defizit von 5,5 Millionen Franken schlagen die Abschreibungen mit 2,2 Millionen und die Einmaleffekte mit rund 1,5 Millionen Franken zu Buche. So bereinigt würde das Defizit Ende Jahr demnach 1,8 Millionen Franken betragen, was lediglich 500'000 Franken schlechter als die budgetierten 1,3 Millionen Franken wäre.

Werden die Regionen so gegeneinander ausgespielt?

Das ist bestimmt eine Folge davon. Dem Volk wurde eine klar definierte Lösung präsentiert und plötzlich steht alles wieder in Frage. Am Ende will keiner als Verlierer dastehen, womit auch der Solidaritätsgedanke verloren geht. Was dabei aber immer vergessen wird, ist, dass das Toggenburg ein grosses Gebiet mit langen Wegen ist. Dazu kommt die dezentrale Siedlungsstruktur, welche eine zeitnahe ärztliche Versorgung erschwert. Es ist daher im Toggenburg ohnehin schwieriger, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, wie es eigentlich der Auftrag wäre. Dieser besagt ja, dass das nächste Spital innert höchstens 30 Minuten erreichbar sein muss. Fällt das Spital Wattwil weg, kann dieses Zeitlimit nicht mehr erreicht werden.

Die Durchführung der Bauetappen 3 und 4 in Wattwil, in Folge derer die Tageskliniken hätten realisiert werden sollen, sind in Frage gestellt. Welche Rolle spielt bei diesem Entscheid der geplante Neubau des Spitals Wil?

Wenn die Tageskliniken nicht realisiert werden, bleibt in Wattwil gar nichts mehr. Denn was ein sogenanntes Gesundheitszentrum alles beinhaltet, weiss niemand. Hingegen kommen bereits jetzt Zweifel auf, ob ein Neubau in Wil überhaupt rentabel sein wird.

Muss in Ihren Augen ein Spital überhaupt rentabel betrieben werden können?

Die Finanzierung der Spitäler ist geteilt. Ein Teil wird über die Krankenkassen, der andere Teil, 55 Prozent, werden vom Kanton getragen. Eine ausgeglichene Rechnung sollte sicherlich das Ziel sein, was jetzt aber offenbar nicht mehr erreicht wird, sodass auf das Eigenkapital zurückgegriffen werden muss. Der Fehlbetrag insgesamt liegt gemäss Heidi Hanselmann, Gesundheitschefin des Kantons St. Gallen, zurzeit zwischen 20 und 30 Millionen Franken. Bei einem 1,2 Milliarden Franken schweren Konzern sollte es möglich sein, diesen Betrag durch wenig einschneidende Massnahmen auszugleichen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es nach einem Umbau, wie er in Wattwil stattfindet, eine mehrjährige Durststrecke zu überwinden gilt, bis sich die Kosten wieder einpendeln.

Die Bevölkerung ist verunsichert und verärgert ob diesen Entwicklungen. Wie äussert sich dieser Unmut?

Was ich grösstenteils feststelle, ist einerseits Ungläubigkeit. Wie kann so etwas möglich sein? Andererseits steht die Bevölkerung hinter dem Förderverein, der sich gegen diese Entwicklungen wehrt. Dies zeigt sich darin, dass ohne unser grosses Zutun bereits über 3'000 Personen unsere Petition unterzeichnet haben. Das Thema bewegt.

Mit Ihrer Medienmitteilung appellieren Sie direkt an die Regierung, den Volkswillen in Ihren weiteren Überlegungen zu respektieren. Werden Ihre Einwände in St. Gallen überhaupt ernst genommen?

Der Wattwiler Gemeinderat hat im Sommer dem Lenkungsausschuss einen 12-Seiten-Beschluss mit vielen Fragen übergeben. Der Erhalt wurde zwar von Heidi Hanselmann als Präsidentin des Lenkungsausschusses quittiert, Antworten auf unsere Fragen haben wir aber keine erhalten.

Glauben Sie noch daran, was der Kanton sagt und beschliesst?

Ich möchte es mal so formulieren: Man wird vorsichtig und wird künftig sicherlich alles genau durchlesen.