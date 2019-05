Auf diesem Hof bei Mosnang haben alle Tiere Auslauf Gerda und Othmar Rüthemann vermarkten ihre Produkte – Forellen, Schweine und Geflügel sowie Eier der Vögel – selber. Das funktioniert hervorragend – auch ohne Webseite. Fränzi Göggel

Auf dem Hof von Gerda und Othmar Rüthemann ist immer etwas los. Im grossen Gehege stolzieren Truthähne. Spricht man mit ihnen, antworten sie mit lustigen Lauten, die aus ihren schrumpeligen Hälsen kullern. Legehennen scharren nach Essbarem, zwei Katzen schlummern im Schatten, Kälber säugen im Laufstall und über all dem Geflatter und Gemuhe wacht Claudio, der massige Aubrac-Muni.

Elterlichen Hof 1994 übernommen Seit 25 Jahren bewirtschaften die 50-jährige Gerda und der 53-jährige Othmar Rüthemann den Hof Gonzenbächli bei Mosnang. Zuvor hatten sie in Mühlrüti gelebt. Sie hielten dort Schafe, Mutterschweine und Hasen, ehe sie 1994 den elterlichen Hof übernahmen. Er umfasste ein Haus, einen Stall mit sieben Kühen und einen Holzschopf. Zur Familie mit Rebekka, Angela und Sandra kam Christian dazu. 1995 baute das Ehepaar eine Remise, dann einen Güllekasten und 1998 ein neues Wohnhaus. 2003 stellten sie auf Mutterkuhhaltung um und bauten den Laufstall, der 2011 vergrössert wurde. Eine neue Scheune mit mehr Platz für die Kälber und einem Truthahn-Stall entstand 2015. Bis 2016 arbeitete Othmar Rüthemann Teilzeit als Lagerist und schaute auf dem Hof sowie im Holz nach dem Rechten. «118 Ster wurden es diesen Winter, das merkst du in den Schultern», sagt er. (fgö)

Weiter weg vom Hof liegen in Sichtweite sieben terrassenförmig angelegte Becken im steilen Wiesenbord. Klares Quellwasser plätschert durch die Kunststoffröhren von einem Behälter zum nächsten. In diesen Kinderstuben schwimmen Regenbogenforellen, schön nach Grössen sortiert. Beugt man sich sachte zum Wasser, hört man die Fische untereinander kommunizieren. Gerda und Othmar Rüthemann lieben ihre Tiere und sorgen dafür, dass es allen hervorragend geht.

Die Nachfrage nach den Forellen ist enorm

«Niemals habe ich gedacht, dass ich einmal Bäuerin werde, heute kann ich mir nichts Anderes mehr vorstellen. Jung und ledig fürchtete ich mich vor Kühen. Tote Tiere konnte ich nicht mal anfassen und jetzt filetiere ich Fische im Akkord», sagt Gerda Rüthemann und lacht.

Ihr Mann Othmar, gelernter Bäcker-Konditor, erzählt, wie es zur Forellenzucht kam. «Zeit für Ferien nehmen wir uns kaum. Aber vor ein paar Jahren sattelten wir unsere Motorräder und fuhren nach Meiningen, Österreich. Gerda fährt eine 600er Honda und ich eine 750er Yamaha. Was wir im Angelparadies Güfel sahen, imponierte uns. Das können wir auch, nur ein bisschen anders, entschieden wir. In diesem Trocken-Sommer 2003 sprudelte das Wasser stets aus unserer Quelle. Das war für uns ausschlaggebend, die Forellenzucht voran zu treiben. Wir kauften 400 Jungfische aus der Ostschweiz, 10 Zentimeter lange Sömmerlinge, und schon fragte uns der Kronenwirt in Mosnang, wann wir liefern können», erinnert sich Othmar und Gerda Rüthemann.

«Ein nicht mehr wegzudenkender Nebenerwerb»

Artgerechte Haltung lernten sie aus Fachbüchern, ein früherer Fischzüchter beriet sie. «Am Anfang haben wir viel falsch gemacht, wir bekamen unseren Lehrblätz», sagen sie. 2013 besuchten sie den «ausserbetrieblichen Lehrgang für Forellenteich-Wirtschaft» in Starnberg. Inzwischen wissen sie so viel über Fischzucht, das sie Forelleneier im Augenstadium kaufen und züchten. Nach drei Wochen ist im befruchteten Ei ein dunkles Pünktchen sichtbar, das «Auge». Unbefruchtete Eier sortieren Othmar und Gerda Rüthemann täglich aus.

Während weiterer dreier Wochen ernähren sich die Forellen vom Dottersack, erst danach werden sie angefüttert und später in die Becken transferiert. «Was klein begann wurde für uns ein nicht mehr wegzudenkender Nebenerwerb», sagt das Ehepaar. «In Wildhaus wollen gleich drei Hotelwirte lebende Fische, diese werden von uns in einem speziellen Kunststoffbehälter geliefert».