Alle Jahre wieder: Viel Radball am Grümpi in Mosnang Der RMV Mosnang bietet an den kommenden Wochenende allen die Möglichkeit, ihre Stärke im Radball zu zeigen.

Am Mosnanger Grümpi ist alles erlaubt, auch ein Kilt als Tenue. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl/sas) Wer beim Mosnanger Radball-Grümpi mitmachen möchte, darf eine Portion Ehrgeiz mitbringen. Noch besser ist es allerdings, wer die Angelegenheit bei der mittlerweile 46. Auflage mit einer Prise Humor angeht. Dies gilt speziell für die Kategorie Plausch, die am Freitag, 20. Dezember, ab 18.30 Uhr den Auftakt des fünftägigen Mammutprogramms bildet.

Bis am Sonntagabend rollt der Ball zwischen den Velorädern. In verschiedenen Kategorien versuchen Frauen und Männer, Anfänger und Kinder, möglichst viele Tore zu schiessen. Das gehe ganz einfach, heisst es: «Das Runde muss ins Eckige!»

Nach der traditionellen Weihnachtspause geht es am 27. und 28. Dezember weiter mit dem Grümpi. Abermals stehen die Spiele von verschiedenen Kategorien auf dem Programm. Sämtliche Grümpelturnierpartien werden im Oberstufenzentrum Mosnang ausgetragen.

Natürlich wartet der RMV Mosnang auch an der 46. Austragung des Grümpis mit einem Stargast auf. Am Samstag, 28. Dezember, ab 21 Uhr ist Chäller zu Gast in Mosnang

Hinweis

www.rmv-mosnang.ch