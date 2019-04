Alkoholisiert und ohne Führerschein: 17-Jähriger landet mit dem Auto auf den Bazenheider Bahngleisen Ein 19-Jähriger überlässt seinem zwei Jahre jüngeren Kollegen das Auto. Der 17-Jährige baut alkoholisiert einen Unfall. Ruben Schönenberger

Am frühen Freitagmorgen fuhr ein 17-Jähriger mit einem Auto in Bazenheid in Richtung Bahnhofstrasse. In einer Kurve griff der 19-jährige Beifahrer, dem das Auto gehört, gemäss Angaben der Kantonspolizei St.Gallen ins Lenkrad. Er wollte so eine Kollision mit einer Signalisation verhindern.

In der Folge fuhr das Auto über die Bahnhofparkplätze durch einen angrenzenden Maschendrahtzaun und kam auf dem Gleis zum Stillstand. Ein beim 17-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert.

Es wurde niemand verletzt. Am Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken, der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf mehrere hundert Franken. (kapo/rus)