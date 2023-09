Seitenblick/Speerspitz Overkill der Rekorde Temperaturrekorde sind das Schlagzeilenthema dieses Sommers. Ob der Overkill an publizierten Tages-, Monats- und Saisonhöchstmarken tatsächlich für die Klimaerwärmung sensibilisiert oder exakt das Gegenteil bewirkt, ist allerdings fraglich.

Das Jahr 2023 geht als «Rekordsommer» in die Statistik ein. Bild: Roland Schmid/AZ

Schon wieder ein Rekord! «5 Grad zu warm», «Wärmster September seit Messbeginn», «September schlägt Temperaturrekorde»: Die Schlagzeilen sind wenige Tage alt. Dabei lasen wir doch praktisch identische Titel erst diesen Juni. Oder war es im August? Nein, damals gings um den wärmsten Sommer. Und welcher bisherige Rekordwert wurde am 3. Juli gebrochen? Richtig: Nie zuvor war die globale Mitteltemperatur so hoch, wie an diesem Montag. Die Informationsquelle dazu ist verlässlich: das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus.

Temperaturrekorde sind diesen Sommer zum medialen Dauerbrenner geworden. Sowohl was die Wärme zu Lande als auch jene im Wasser betrifft. «Temperaturrekord im Mittelmeer», «Rekordtemperatur im Nordatlantik» titelten nationale und internationale Medien im Juni und doppelten im Juli nach. Der Klimawandel – was denn sonst, folgert der Laie. Ein Mangel an Saharastaub oder fehlende Winde, mutmassen Experten.

Dass sich das Erdklima erwärmt ist so unstrittig, wie Gegenmassnahmen erforderlich sind. Fraglich ist hingegen, wie dienlich die von den Medien befeuerte Hysterie um Jahres-, Saison-, Monats- und Tagesrekorde dem Anliegen ist. Denn eigentlich wissen wir es ja: Klimatologisch relevant sind nicht Einzelereignisse, sondern Mittelwerte, die über Jahre und Jahrzehnte erhoben werden. Extrem hohe Temperaturen an einzelnen Sommertagen gab es in der Vergangenheit zuhauf. Genauso wie es immer wieder aussergewöhnlich niederschlagsarme, regenreiche, warme und überdurchschnittlich kalte Juni-, Juli- und Augustmonate gab. Der nun egalisierte September-Temperaturrekord hielt sich übrigens immerhin 62 Jahre lang.

Der mediale Overkill an Wetterrekordmeldungen stumpft ab. Er trübt den Blick auf das Ganze und desensibilisiert für Probleme, die zu Recht Sorge bereiten – auf eine Entwicklung, die zu bremsen einen kühlen Kopf und und viel Besonnenheit verlangt.

Deshalb erlaube ich mir, die letzten Tage des «Wärmerekord-Septembers» ganz einfach zu geniessen, Zeit im Freien zu verbringen, ab und an den Grill anzuwerfen und sehr viel Sonne zu tanken. Dies ganz ohne schlechtes Gewissen. Im Gegenteil. Mit dem guten Gefühl, mit der bisher gesparten Heizenergie dem Klima etwas Gutes zu tun.