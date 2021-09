Neues ÄRZTEZENTRUM Nach der Spitalschliessung: Kaderärzte des Spitals Wattwil wollen Hausärzte in Mosnang werden Es wäre ein Coup für die Toggenburger Gemeinde: Drei Ärzte des Spitals Wattwil wollen in Mosnang ein Ärztezentrum eröffnen. Die Gemeinde will das Projekt mit einem Darlehen über 9,2 Millionen unterstützen. Im November wird abgestimmt. Gemeindepräsident Renato Truniger spricht über die Hintergründe.

Die Ärzte des Spitals Wattwil Georgios Vatsakis, Johanna Jenny und Christof Geigerseder (von links) haben für das Ärztezentrum in Mosnang die Firma Ärzte im Toggenburg gegründet. Bildcollage: CH Media

Schon im Dezember 2022 könnte in Mosnang an der Bachstrasse ein Ärztezentrum öffnen. Am Mittwoch informierte die Gemeinde über ein Projekt, mit dem, wenn es zu Stande kommt, ein Coup gelänge. Johanna Jenny, Christof Geigerseder und Georgios Vatsakis, allesamt Kaderärzte des schliessenden Spitals Wattwil, wollen in Mosnang in einem gemeinsamen Betrieb als Hausärzte praktizieren.

Darlehen wird über 33 Jahre zurückbezahlt

Gemeindepräsident Renato Truniger ist die Freude anzuhören, als er am Telefon über das geplante Ärztezentrum spricht. Eine «einmalige Chance» sei das Projekt für Mosnang, die Gemeinde müsse mutig sein und diese Chance packen. Mutig, weil die Gemeinde den Ärzten für das Ärztezentrum ein Darlehen von maximal 9,2 Millionen Franken gewähren soll.

So soll das Ärztezentrum an der Bachstrasse aussehen. Bild: PD

Darüber und über den Verkauf des gemeindeeigenen Baulands an der Bachstrasse an das Ärzteteam wird die Mosnanger Bevölkerung am 7. November abstimmen. Das Land würde die Gemeinde den Ärzten für 630'000 Franken verkaufen. Innerhalb von 33 Jahren müsste das Darlehen zurückgezahlt werden, zuzüglich Zinsen. Die medizinischen Geräte und das Mobiliar werden durch die Ärzte selbst finanziert. Weil das Gebäude als Holzmodulbau erstellt würde, ist eine Bauzeit zwischen acht und neun Monaten realistisch.

Die Ärzte kamen auf die Gemeinde zu

Dass eine Gemeinde ein Darlehen an eine private Firma vergibt, ist nicht üblich. Weil es hier aber um die Sicherung der medizinischen Grundversorgung gehe, sei die Finanzierung möglich, sagt Renato Truniger. Und mit Verweis auf die Verzinsung und grundpfandrechtliche Sicherung des Darlehens betont er:

«Das Geschäft stellt für die Gemeinde ein überschaubares finanzielles Risiko dar.»

Der erste Kontakt zwischen den drei Ärzten und der Gemeinde Mosnang habe in diesem Sommer stattgefunden, zu der Zeit, als das einst geplante Notfallzentrum im Rahmen des Solviva-Projekts in Wattwil scheiterte. Die drei Ärzte erkundigten sich, ob die Gemeinde Mosnang noch immer nach einer Lösung für die Frage der medizinischen Grundversorgung suche. Der Gemeinderat sei sofort begeistert gewesen. Renato Truniger sagt:

«Die Anfrage der drei Ärzte ist für die Gemeinde Mosnang ein absoluter Glücksfall. »

Johanna Jenny, Christof Geigerseder und Georgios Vatsakis arbeiten im Spital Wattwil seit Jahren zusammen. «Sie kennen das Toggenburg und sind gut vernetzt», sagt Truniger. Besonders überzeuge ihn, dass die drei in Mosnang auch Assistenzärzte anstellen und damit ausbilden wollen. Dass es ihnen ernst sei, zeige auch, dass die zum Betrieb des Ärztezentrums bereits gegründete Firma Ärzte im Toggenburg ihren Sitz in Mosnang hat.

Gefässmedizin, Medikamentenabgabe, Hausbesuche

Weil einer der Ärzte demnächst eine Zusatzausbildung in Angiologie abschliesst, soll es im Ärztezentrum neben der klassischen Hausarztmedizin auch ein Angebot in der Gefässmedizin geben. Hinzu kommen eine 24-Stunden-Medikamentenabgabe und medizinisch ausgerüstete Fahrzeuge für «mobile Medizin», moderne Hausbesuche also. Kardiologische Sprechstunden sollen das Angebot ergänzen.

Nach den ersten Gesprächen haben die Gemeinde Mosnang und die drei Ärzte gemeinsam das Vorprojekt ausgearbeitet, welches am Mittwoch 130 Mosnangerinnen und Mosnangern im Oberstufenzentrum und 90 per Zoom Zugeschalteten vorgestellt wurde.

In der Turnhalle und via Zoom verfolgten 220 Mosnangerinnen und Mosnanger die Präsentation des Projekts. Bild: PD

Seit Jahren gibt es in der Gemeinde Mosnang keine Hausärzte mehr. Frühere Ideen, etwa für ein Ärztehaus mit mehreren Praxen unter einem Dach, scheiterten. Nach der Präsentation am Mittwoch habe er so viele positive Rückmeldungen per Whatsapp und E-Mail bekommen wie selten zuvor, sagt Renato Truniger. Das Ärztezentrum scheint populär zu sein. Auch die Ortspartei Die Mitte Mosnang hat in einer Medienmitteilung bereits ihre Unterstützung signalisiert. Der 7. November könnte für Mosnang ein denkwürdiger Tag werden.