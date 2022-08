Ärztemangel Um den Landarzt-Nachwuchs zu fördern: Im Toggenburg arbeiten eine Hausarztpraxis und ein Ärztezentrum zusammen Die Arztpraxis «Churfirsten» in Wildhaus kooperiert bereits jetzt eng mit dem kommenden Ärztezentrum Mosnang. Ein gemeinsames Ziel ist es, dem medizinischen Nachwuchs das Ländliche schmackhaft zu machen, sagen Andrea Grob und Johanna Jenny.

Johanna Jenny (links) und Andrea Grob spannen für die Gesundheitsversorgung zwischen Unter- und Obertoggenburg zusammen. Bild: Sascha Erni

Der Eingangsbereich ist geräumig, viele Türen gehen ab. Sie tragen kleine Holzschilder mit Piktogrammen im Stil der 1980er-Jahre. «Die sind noch von früher», erklärt Andrea Grob beim Vorbeigehen. «Hinter dieser Tür entsteht das neue Ultraschallzimmer», sagt sie und führt weiter durch die Praxis. Das Labor ist grösser, als man es sich sonst bei einer Hausärztin gewohnt ist. In einem Zimmer steht ein modernes Röntgengerät bereit, ein anderes lässt sich zum Schockraum umfunktionieren.

Die Hausärztin Andrea Grob von der Churfirsten-Praxis in Wildhaus erklärt den vergleichsweise grossen Gerätepark und den Umfang an Dienstleistungen damit, dass die Gemeinde als Tourismus-Ort andere Ansprüche an eine funktionierende Grund- und Notversorgung stellt, als es in einer Stadt nötig wäre. «In der Stadt ist man schnell von daheim im Krankenhaus», sagt sie, «aber unsere Patienten wohnen oft gar nicht in der Gegend.»

Ungewohntes als Anreiz für den Nachwuchs

Was eine Landarztpraxis aus medizinischer Sicht auszeichne, sei die Vielfalt, die den Mitarbeitenden geboten werde, erklärt Andrea Grob. Und hier kommt Johanna Jenny ins Spiel. Die ehemalige Leiterin der Notfallstation des Spitals Wattwil ist eine der Initiantinnen des Ärztezentrums Mosnang, das im Januar den Betrieb aufnehmen wird und bereits jetzt mit der Arztpraxis Churfirsten zusammenarbeitet.

Ärztezentrum wird im Januar eröffnet Die Gemeinde Mosnang hat über viele Jahre versucht, ein Ärztehaus zu etablieren. Denn das Bedürfnis nach einer Hausärztin oder einem Hausarzt war gross, das Angebot nicht vorhanden. Alle Versuche scheiterten, da sich keine Interessenten finden liessen. Im vergangenen Jahr kamen Johanna Jenny, Christof Geigerseder und Georgios Vatsakis auf die Gemeinde zu. Die ehemaligen Fachspezialisten der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg firmieren unter dem Namen «Ärzte im Toggenburg». Sie hatten einen konkreten Vorschlag: Es sollte ein Ärztezentrum mit vielfältigem Angebot werden. Das Projekt stiess bei Verwaltung und Bevölkerung auf grossen Beifall, der Souverän stimmte mit einer Dreiviertelmehrheit für ein Darlehen von 9,2 Millionen Franken. Im März dieses Jahres erfolgte der Spatenstich, Ende August werden die ersten der Holzbau-Module errichtet. «Wir sind gut im Zeitplan», sagt Johanna Jenny. Die Eröffnung des neuen Ärztezentrums ist für den 2. Januar 2023 vorgesehen. (ser)

Johanna Jenny sieht in der Sache einen Anreiz für den Nachwuchs: Als Assistenzarzt oder Assistenzärztin könne man in der ländlichen Grundversorgung Bereiche kennen lernen, auf die man im Krankenhaus seltener trifft.

Wenn Mosnang mit Wildhaus zusammenspanne, täten sich ganz andere Möglichkeiten auf, als wenn man seine Assistenzzeit im Spital absolviert. «Wir können Interessenten sagen, dass sie im Winter auch im Obertoggenburg arbeiten werden und so ganz andere Situationen erfahren, als in Stadtnähe», erklärt Johanna Jenny. Und auch Andrea Grob betont:

«Wir wollen dem Nachwuchs zeigen, wie spannend es auf dem Land sein kann.»

Man behandle hier alte und junge Menschen, flicke Knochen nach Skiunfällen zusammen oder begleite Schwangerschaften. Das sei in einem städtischeren Milieu nicht gegeben. Das Umfeld sei hier auf dem Land viel abwechslungsreicher.

Auszubildende und Assistenzärzte sollen nicht nur im kommenden Ärztezentrum arbeiten, sondern Vielfalt auf dem Land erleben. Visualisierung: PD

Eine Chance für die Bevölkerung

Eine Mutter mit Kind verlässt die Praxis, ein rüstiger alter Herr betritt sie. Auch wenn ihr Team hier Notfallaufgaben erfülle, so sei es halt primär eine Hausarztpraxis, erklärt Andrea Grob. Ab nächster Woche wird Johanna Jenny ihre Notfall-Expertise in Wildhaus einbringen und eine Ultraschall-Sprechstunde aufbauen, bevor es im Januar in Mosnang richtig losgeht – und auch selbst erfahren, was es heisst, in einer Landarztpraxis zu arbeiten. Sie sagt:

«Wir wollen unsere kommende Zusammenarbeit auf eine solide Grundlage bringen.»

Es entstehe so ein gegenseitiger Austausch von Know-how, fasst es Andrea Grob zusammen: Das Ärztezentrum wird für den Nachwuchs attraktiver, die Wildhauser Arztpraxis erhält neue Möglichkeiten in der Diagnostik und Akutbehandlung. Eine beidseitige Chance also. Wenn die Arztpraxis in Wildhaus ab Januar mit dem Zentrum in Mosnang zusammenspannt, sollen davon also nicht nur der Nachwuchs, sondern vor allem auch die Grund- und Notfallversorgung der Bevölkerung profitieren.