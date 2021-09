Ämterübergabe Die Hemberger Gemeindeverwaltung schrumpft – Neckertal übernimmt zahlreiche Amtsgeschäft Aufgrund personeller Veränderungen übergibt die Gemeindeverwaltung Hemberg vorzeitig diverse Ämter an die Gemeindeverwaltung Neckertal.

Die Gemeinde Hemberg übergibt vorzeitig verschiedene Verwaltungsämter an die der Verwaltung der Gemeinde Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Der Gemeinderat von Hemberg hat in Übereinstimmung mit dem Gemeinderat von Neckertal beschlossen, die Verwaltung zahlreicher Ämter per sofort an die Gemeindeverwaltung von Neckertal zu übergeben. Betroffen davon sind das Betreibungsamt, das Einwohneramt, der Sektionschef, die AHV-Zweigstelle, das Bestattungsamt sowie die Hundekontrolle. Als Begründung für die vorgezogene Übergabe nennt die Gemeinde Hemberg in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt unvorhersehbare personelle Veränderungen im Betreibungs- und Einwohneramt.

Christian Gertsch, Gemeindepräsident Hemberg. Bild: Anna Tina Eberhard

In der Verwaltung Hemberg verbleiben die Ratskanzlei, das Landwirtschafts- sowie das Sozialamt und das Bausekretariat, die von Cornel Schmid betreut werden, die Finanzverwaltung unter Andreas Mettler und das Grundbuchamt unter Andreas Bochsler. «Zudem hat sich unsere ehemalige Mitarbeiterin Mirjam Zürcher bereit erklärt, das Mitteilungsblatt aus dem Homeoffice zu betreiben», sagt der Hemberger Gemeindepräsident Christian Gertsch.

Keine Zwischenlösungen – keine Unsicherheiten

«Konfrontiert mit der Situation haben wir verschiedene Lösungen geprüft», sagt Christian Gertsch. Eine andiskutierte Variante sei unter anderem die Auslagerung der betreffenden Geschäfte an eine externe Beratungsfirma gewesen, was aber aus finanziellen Gründen schnell wieder verworfen worden sei. Er sagt:

«In Anbetracht dessen, dass im Zuge der Gemeindevereinigung diese Ämterzusammenführung ohnehin vollzogen werden muss, schien uns dann aber die vorzeitige Übergabe als die sinnvollste Lösung.»

Zum einen können so die Fachlichkeit und Sicherheit der Amtsführung für die Gemeinde Hemberg gestärkt und gesichert werden. «Zum anderen ist es ein zukunftsorientierter Entscheid, bei der wir nicht auf kurzfristige Zwischenlösungen zurückgreifen müssen, die zu Unsicherheiten führen.»

Spontane Bereitschaft und Flexibilität

Zurzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Amtsübergaben technisch und administrativ möglichst nahtlos vollzogen werden können. Christian Gertsch betont:

«Die vorzeitige Übergabe Ämter wäre ohne die spontane Bereitschaft und Flexibilität der Neckertaler Verwaltung gar nicht möglich.»

Diese Arbeiten würden wohl noch einige Tage dauern, weshalb er auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger hoffe, wenn nicht alles von Anfang an reibungslos funktioniert.

Mit der Übergabe der Ämter nimmt auch der ständige Personalbestand der Gemeindeverwaltung ab. «Bei Anliegen, welche die noch in Hemberg verbleibenden Ämter betreffen, bitten wir, sich telefonisch für einen Termin anzumelden, falls die Angelegenheit nicht gleich am Telefon oder per E-Mail erledigt werden kann», sagt Christian Gertsch. Bei Fragen, die in den Bereich der vorzeitig übergebenen Ämter fallen, gelten die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Neckertal.