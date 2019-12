Serie Adventsserie: «Das Dorfleben ist mir sehr wichtig» – Marlise Roth gestaltet in Stein seit über 15 Jahren Adventsfenster An vielen Orten schmücken Adventsfenster das Ortsbild. Die Redaktion des «Toggenburger Tagblatts» besucht die kreativen Geister, die hinter diesen Fenstern stehen und bereits seit Jahren ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Abends beleuchtet Marlise Roth ihr Adventsfenster. Bild: Julia Engel

Die Adventsfenster in Stein machen wir in der sogenannten ökumenischen Planungsgruppe, wo ich für eine lange Zeit das Protokoll geschrieben habe. Zweimal jährlich haben wir eine Sitzung, bei welcher alles organisiert wird. Bereits vor 2004 hatte ich ein Fenster, die Gruppe wurde jedoch erst danach gegründet. Mit Unterbrüchen gestalte ich also schon über 15 Jahre lang mein Adventsfenster.

In Anbetracht dessen, dass wir eine so kleine Gemeinde sind, sind wir froh um jeden, der mitmacht. So leicht wie dieses Jahr war es schon lange nicht mehr, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu finden. Trotzdem würde man rein evangelisch oder rein katholisch nicht genug Leute für die Adventsfenster zusammenbringen. Wir sind auf ein gutes Miteinander angewiesen. Jeder soll das machen, was er oder sie gerne macht und wo die eigenen Fähigkeiten liegen.

Bald eine Sesselkleberin

Wieso ich so lange dabeiblieb, weiss ich selbst nicht recht. Ich habe das Gefühl, ich sei bald eine Sesselkleberin. Wie man am Dialekt merkt, komme ich aus dem Kanton Aargau. Als ich 26 Jahre alt war, kam ich nach Stein. Ich wurde im Dorf gut aufgenommen als «Angeschwemmte». Mit Veranstaltungen wie der Viehschau und Vereinen wie dem Bauernverband konnte ich mich schnell integrieren.

Marlise Roth Bild: Julia Engel

Das Dorfleben ist mir sehr wichtig und ich finde es schade, dass viele Vereine verloren gegangen sind in den letzten 30 Jahren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in Nesslau etwas verloren gehen, aber wir wehren uns dagegen. Stein überaltert langsam, doch wir freuen uns stets über Anlässe, die im Dorf stattfinden. Auch bei den Adventsfenstern gab es eine Durststrecke, jetzt beteiligen sich aber auch wieder jüngere Leute daran.

Hilfe für die Nachbarin

Ich bin sehr interessiert an der Natur und an Kreativem. In den Klatschheften oder im Sommer beim Spazieren finde ich immer wieder etwas, das mir gefällt. Das sammle ich dann und bewahre es auf. In mein Fenster kommt alles, was mich anspricht. Ich bin allein für mein Adventsfenster verantwortlich, dieses Jahr helfe ich zudem meiner Nachbarin. Das mache ich sehr gerne.

Ich habe schon als Kind gerne gebastelt, als ich jeweils zu Weihnachten etwas für mein Gotti und meinen Götti anfertigte. Nun komme ich im Sommer kaum mehr dazu, doch im Winter geniesse ich es, abends, wenn es früh dunkel wird, etwas zu kreieren. Das Erstellen des Adventsfensters ist mir noch nicht verleidet. Solange ich hier wohne und die Gesundheit mir gesegnet ist, mache ich das noch weiter.