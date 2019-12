Serie Adventsserie: Bei Claudia Frey und Bruno Huser aus Bazenheid dürfen die Gäste auch gern verweilen An vielen Orten schmücken Adventsfenster das Ortsbild. Die Redaktion des «Toggenburger Tagblatts» besucht die kreativen Geister, die hinter diesen Fenstern stehen und bereits seit Jahren ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Das Fenster Nummer 14, bestückt mit Engeln, kann in Bazenheid an der Eichbüelstrasse bestaunt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Ich kann mich noch gut an unsere Anfänge mit dem Adventsfenster erinnern. Wir waren im September 2008 in das Haus an der Eichbüelstrasse 65 gezogen, in dem wir heute noch wohnen.

Weil sich in jenem Jahr die Suche nach Einwohnern, die sich bereit erklärten, ein Adventsfenster zu gestalten, als etwas schwierig erwies, haben wir spontan zugesagt. Nicht zuletzt deshalb, weil wir den Brauch eine coole Sache fanden und er nicht aussterben sollte.

Ich glaube den Brauch der Adventsfenster gibt es in Bazenheid schon seit den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Anfangs waren die Fenster nur an der Bahnhofstrasse, später haben sie sich übers ganze Dorf verteilt.

Weil sowohl meine Freundin Claudia Frey als auch ich berufstätig sind, äusserten wir bei unserer Premiere den Wunsch, dass wir eine Nummer erhalten, die auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Dies hat sich bewährt und ist bis heute so geblieben.

Wir sind nun im elften Jahr dabei und freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn die Zeit des Schmückens näherkommt. Gestaltungsideen holen wir uns während des Jahres auf Spaziergängen, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder beim Anschauen von Zeitschriften. Für mich bedeutet das Adventsfenster so etwas wie der Einstieg in die Weihnachtszeit. Weihnachten selber verbringen wir dann mit der Familie.

Bruno Huser und Claudia Frey. Bild: Beat Lanzendorfer

Unser Fenster hat jedes Jahr ein neues Aussehen. Einmal bastelten wir einen Samichlaus, der auf einem schweren Motorrad unterwegs ist, dann war es eine wohlproportionierte Metallskulptur, die einen weiblichen Engel darstellte und ein andermal war es eine Festtagstafel mit Geschirr und zwei Stühlen, die auf Gäste wartete. Der Standort unseres Fensters ist im Übrigen nicht mehr derselbe. War es in den Anfängen das Stallfenster, das wir schmückten, ist es seit 2010 im Eingangsbereich der Scheune, nachdem wir den Stall abgebrochen haben.

Was hingegen gleichgeblieben ist, sind die vielen Menschen, die uns beim Öffnen des Adventsfensters einen Besuch abstatten. Bei uns gibt es immer Wienerli mit Brot mit selber gemachtem Glühwein. Unsere Gäste dürfen auch gerne einen Moment verweilen, denn Sitzplätze in der Scheune sind genügend vorhanden.

Es ist schon vorgekommen, dass wir ins Haus dislozierten, weil es im Freien oder in der Scheune empfindlich kalt wurde. In diesem Fall kann der Abend dann auch länger dauern. Wir hatten auch schon Bekannte, die sind extra aus Bayern angereist, nur um bei der Enthüllung unseres Adventsfensters dabei sein zu können.

Wenn es die Zeit irgendwie zulässt, sehen wir uns bei einem abendlichen Spaziergang oder am Wochenende auch gerne die anderen Adventsfenster an. Und weil ich bereits eine Idee für das nächste Adventsfenster habe, sind wir im 2020 höchst wahrscheinlich auch wieder dabei.