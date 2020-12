Adventsserie (2) Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufenschule Bugalu in Bütschwil schenken mit einem Licht Freude Die Advents- und Weihnachtszeit ist im Jahr 2020 wegen Corona anders. Schülerinnen und Schüler der Dörfer Bütschwil, Ganterschwil und Lütisburg zeigen, was sie darunter verstehen.

Sieben von 195 Oberstufenschülern zeigen ihre selbstgemachte Laterne. Bild: Beat Lanzendorfer

Das aktuelle Jahr ist in mancherlei Hinsicht anders – auch jenes bei der Oberstufenschule Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg.

In vorangegangenen Jahren fertigten die Jugendlichen passend zur Jahreszeit Artikel an, die sie an diversen Orten oder von Tür-zu-Tür verkauften. Darunter waren eigenhändig gezogene Kerzen oder selber gemachte Weihnachtsguetzli.

Der Verkaufserlös wurde jeweils für einen guten Zweck eingesetzt. Was sollen die Jugendlichen in einem Jahr machen, in dem das bisher Gewohnte nicht so richtig zur aktuellen Coronakrise passen will?

Schülerinnen und Schüler waren erfinderisch

Die 195 Schülerinnen und Schüler waren erfinderisch und stellten unter Mithilfe der Lehrkräfte Lichter oder Laternen in verschiedenen Farben und Formen her. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, bei den Materialien ebenso wenig. Ob aus Ton, Holz, Glas oder Papier, alle konnten ihre künstlerischen Freiheiten unbegrenzt ausleben.

Kerzenhalter oder Windlichter aus Glas und Papier. Bild: Beat Lanzendorfer

Herausgekommen sind Kunstwerke, die seit letztem Dienstag vielen Menschen in der dunklen Jahreszeit eine kleine Freude überbringen sollen. Passend dazu das Beiblatt: «Und wenn man glaubt, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Dankeschön!»

Es war der Tag, an dem die Schülerinnen und Schüler die Aktion zum Abschuss brachten und die Lichter verschenkten. So stellte zum Beispiel die 14-jährige Jana Koller ihr Licht vor die Türe ihrer Nachbarin, «weil es ihr zurzeit grad nicht so gut geht».

Bei den Adventsfenstern auch beteiligt

Mit dem Verteilen von 195 kleinen Lichtern war es aber nicht getan. Die Oberstufenschule beteiligte sich bei der traditionellen Adventsfensteraktion und gestaltete unter Federführung der Schülerinnen Samira Grunauer und Carina Grob sowie von Lehrerin Regula Thalmann ein Fenster eines Klassenzimmers zum Adventsfenster.

Diese Kunstwerke sind aus Holz gefertigt. Bild: Beat Lanzendorfer

Und weil es mit der Nummer 1 bestückt ist, erfreut es die Menschen genauso lange wie jene, die ein kleines Licht erhielten, denn auch diese wurden am 1. Dezember verteilt. Damit war es aber noch nicht getan. Die Weihnachtsbeleuchtung beim Ortsmuseum Eichelstock entstand genauso nach Ideen der Schule.