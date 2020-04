Live Abstimmungssonntag im Toggenburg +++ Steuerfusssenkungen kommen überall durch +++ Jahresrechnungen stossen kaum auf Ablehnung +++ Jungwacht/Blauring-Haus kann saniert werden In den Gemeinden des Thur- und Neckertals finden am Sonntag Abstimmungen als Ersatz für die ausgefallenen Bürgerversammlungen statt.

Die Mitglieder von Jungwacht und Blauring freuen sich, dass «ihr» Haus saniert werden kann. Bild: Fabio Giger

15:13 Uhr

Die Resultate der Katholischen Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil sind nun auch eingetroffen. Rechnung und Budget gingen problemlos durch. Ebenso die Sanierung des Jungwacht/Blauring-Hauses. Dieser stimmten 534 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu, nur 73 sagten Nein.

13:55 Uhr

Mit der Gemeinde Neckertal sind nun die Abstimmungsresultate der letzten Gemeinde eingetroffen. Auch hier wird die Jahresrechnung deutlich angenommen.

13:41 Uhr

In Nesslau und in Wildhaus-Alt St.Johann werden die Jahresrechnungen ebenfalls deutlich genehmigt. In der obersten Toggenburger Gemeinde sagt die Stimmbürgerschaft zudem Ja zur vorgesehenen Gewinnverwendung, in Nesslau wird das Budget bei einem unveränderten Steuerfuss genehmigt.

13:32 Uhr

Auch in Mosnang wird die Jahresrechnung angenommen. Im Vorfeld war hier Kritik an Kostenüberschreitungen beim Entenbach laut geworden. Mit 100 Nein-Stimmen (13,19 Prozent) wird die Rechnung denn auch weniger deutlich angenommen als in anderen Gemeinden.

13:29 Uhr

In Ebnat-Kappel wurde über zwei Jahresrechnungen abgestimmt. Sowohl jene der politischen Gemeinde als auch jene der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel wurden deutlich mit jeweils rund 93 Prozent Zustimmung genehmigt.

13:13 Uhr

Hemberg sistiert den Kredit für den neuen Postautowendeplatz. 158 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sprachen sich dafür aus, nur 25 dagegen. Die Jahresrechnung und das Budget wurden ebenfalls genehmigt. Das Gleiche gilt für die Primarschulgemeinde.

13:11 Uhr

Oberhelfenschwil nimmt die Jahresrechnung 2019 deutlich an. 294 Ja-Stimmen stehen lediglich 10 Nein-Stimmen gegenüber. In der Gemeinde standen keine weiteren Abstimmungen an.

13:08 Uhr

Auch in Lichtensteig werden die Rechnung sowie das Budget und damit die Steuerfusssenkung von 140 und 137 Prozent gutgeheissen. Damit wurden alle Steuerfusssenkungen, die in den Toggenburger Gemeinden zur Abstimmung standen, gutgeheissen.

13:03 Uhr

In Wattwil sinken die Steuern von 135 auf 132 Prozent. Neun von zehn Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die zur Urne gingen, genehmigen das Budget und damit die Steuerfusssenkung. Auch die Jahresrechnung 2019 wird deutlich genehmigt, ebenso die Rechnung der Dorfkorporation.

In der Schulgemeinde Wattwil-Krinau werden Rechnung und Budget ebenfalls deutlich genehmigt.

12:50 Uhr

Die Kirchberger Stimmbürgerschaft spricht sich ebenfalls für eine Steuersenkung aus. In der bevölkerungsreichsten Gemeinde des Wahlkreises sinken die Steuern von 138 auf 133 Prozent. 1352 Ja-Stimmen stehen nur 163 Nein-Stimmen gegenüber. Der Jahresrechnung wird mit 1425 Ja-Stimmen zu 95 Nein-Stimmen noch deutlicher zugestimmt.

12:45 Uhr

Auch Lütisburg senkt die Steuern. Und das gleich um zehn Prozentpunkte von 135 auf 125 Prozent. Das Ergebnis war indes deutlich weniger klar als in der Nachbargemeinde Bütschwil-Ganterschwil. 333 Ja-Stimmen (72,2 Prozent) standen 128 Nein-Stimmen gegenüber. Die Lütisburger Stimmbürgerschaft stimmt zudem auch der Jahresrechnung 2019 zu: 404 Ja-Stimmen stehen 58 Nein-Stimmen gegenüber.

Zudem sagen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Primarschulgemeinde Lütisburg der Rechnung 2019 und dem Budget 2020 jeweils deutlich zu.

12:20 Uhr

Bütschwil-Ganterschwil senkt die Steuern. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten dem Budget 2020 und damit der Steuerfusssenkung von 134 auf 129 Prozent zu. 1007 Ja stehen lediglich 68 Nein-Stimmen gegenüber. Auch die Rechnung 2019 wurde angenommen. Hier stehen 1029 Ja-Stimmen bloss 45 Nein-Stimmen gegenüber. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 33 Prozent.