Abstimmungen Das haben die Toggenburger heute entschieden In mehreren Toggenburger Gemeinden finden heute Urnenabstimmungen anstelle von Bürgerversammlungen statt. Neben Jahresrechnungen und Budgets ist unter anderem in Nesslau ein Kredit von 1,8 Millionen Franken für ein neues Reservoir traktandiert.

Die Lütisburger Stimmbürgerschaft genehmigte das Budget 2021. Bild: Beat Lanzendorfer

(uh) Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der politischen Gemeinde Lütisburg hatten heute über die Gewinnverwendung von gut 291'000 Franken zu befinden. 200'000 Franken sollen in die Reserve für die neue Mehrzeweckhalle fliessen, rund 91'000 sollen dem Eigenkapital zugewiesen werden. Bei einer Stimmbeteiligung von etwa 25,5 Prozent sprachen sich von 268 eingegangenen Stimmen sich 249 für und 19 gegen den Antrag des Gemeinderats aus. Zur Abstimmung stand ausserdem der Steuerplan und das Budget 2021, das einen Ertragsüberschuss von 1'750 Franken vorsieht. Die Vorlage würde wurde mit 234 Ja zu 35 Nein-Stimmen klar angenommen.

Auch bei der Abstimmung über die Geschäfte der Primarschulgemeinde Lütisburg betrug die Stimmbeteiligung rund 25. Prozent. Die Jahresrechnung 2020 wurde mit 259 zu sechs Stimmen klar genehmigt. Ebenso deutlich, mit 256 zu acht Stimmen wurde das Budget 2021 gutgeheissen. Mehr Gegenstimmen hingegen bekam die Vorlage zur «Auflösung des Zweckverbands‹ Logopädischer Dienst Unteres Toggenburg› » und die damit verbundene Beendigung der Mitgliedschaft. Mit 18 Gegenstimmen wurde die Vorlage mit 239 Ja-Stimmen dennoch klar angenommen.

(uh) Die Stimmbeteiligung bei den Abstimmungen in der Gemeinde Hemberg lag bei 27,5 Prozent. Neben der Rechnung für das Jahr 2020 und dem Budget für 2021 hatten die Stimmenden über zwei Projekte zu befinden: Einerseits erfragte der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von 370'000 Franken für die Instandsetzung der Brücke über den Sägebach. Diesem Antrag wurde mit 151 ja zu 22 Nein-Stimmen klar entsprochen. Ähnlich deutlich, mit 149 zu 26, gewährten die Bürgerinnen und Bürgern dem Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von 486'000 Franken für die Sanierung der Deckschicht der Bächlistrasse zwischen Rütelirank und der Zimmerei Keller.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2020 wurde mit 163 ja zu 10 Nein, das Budget 2021 mit 153 zu 20 Nein-Stimmen genehmigt.

Die Stimmbeteiligung bei der Abstimmung über die Rechnung 2020 und das Budget 2021 der Primarschule Hemberg lag um einen Prozentpunkt tiefer als bei der politischen gemeinde und betrug 26,4 Prozent. Von 171 eingegangenen Stimmen sprachen sich 159 zu acht für die Jahresrechnung 2020 und 151 zu 17 Stimmen für das Budget d-für das Jahr 2021 aus.

(uh) Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lichtensteig hatten unter anderem über drei Bauvorhaben zu befinden. Sie bewilligten dem Gemeinderat bei einer Stimmbeteiligung von rund 25,5 Prozent einen Kredit in der Höhe von 479'100 Franken für die Sanierung des Reservoirs Burg Hochzone mit 295 Ja zu 24 Nein-Stimmen. Mit 250 zu 70 wurde ein Kredit von 512'900 Franken für die Erschliessung Meienberg-Hof gewährt. Schliesslich sprachen sich 259 gegen 55 Stimmende für die Sanierung der Kanalisationsleitungen der Hauptgasse aus. Dafür sprachen sie 780'000 Franken gut.

Die Jahresrechnung 2020 wurde mit 294 Ja zu 23 Nein Stimmen, das Budget für das Jahr 2021 mit 277 zu 33 Nein-Stimmen klar genehmigt.

(uh) Die Bürgerschaft der Gemeinde Kirchberg hatte wie die Lütisburger über die Auflösung des Zweckverbands ‹Logopädischer Dienst Unteres Toggenburg zu befinden›. Von 1'259 eingegangenen Stimmen – die Stimmbeteiligung lag bei rund 24 Prozent– sprachen sich 1'127 für und 123 gegen die Auflösung aus, womit die Mitgliedschaft der Gemeinde Kirchberg automatisch beendet ist.

Die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 wurden mit 1'127 zu 116 und mit 1'088 zu 155 Stimmen deutlich genehmigt.

(uh) In der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil lag die Stimmbeteiligung bei insgesamt 3'395 Stimmberechtugten mit rund 1'000 eingegangenen Stimmen bei rund 29,9 Prozent. Diese genehmigten mit 934 ja zu 46 Nein-Stimmen die Jahresrechnung klar. Ebenso deutlich, mit 889 zu 89 Stimmen sprachen sich Bürgeinnen und Bürger für das Budget 2021 aus.

Umstrittener fiel die Abstimmung über das Gutachten und den Antrag für die Sanierung des Allwetterplatzes in der Breite in Bütschwil aus. 739 Stimmende entsprachen dem Antrag, 273 indes lehnten diesen ab.

Mit 879 Ja zu 102 Nein-Stimmen sprach sich die Bürgerschaft für die Auflösung des Zweckverbands «Logopädischer Dienst Unteres Toggenburg» aus.