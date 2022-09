Lütisburg/Bütschwil-Ganterschwil Zwei Parteien sind dagegen, doch die Behörden weibeln für die Fusion: «Schieben wir die emotionalen Gedanken beiseite und entscheiden rational» Wenn die Stimmberechtigten von Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil an der Grundsatzabstimmung vom 25. September Ja sagen, wäre dies der Startschuss des Vereinigungsverfahrens.

Karl Brändle und Imelda Stadler hoffen, dass nach der Abstimmung am 25. September der Startschuss des Vereinigungsverfahrens erfolgen kann. Bild: Beat Lanzendorfer

Zurzeit wird intensiv über einen Zusammenschluss der Gemeinden Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil diskutiert. Wie emotional das Thema ist, zeigte sich an der Podiumsdiskussion vom 8. September im Bütschwiler Zivilschutzausbildungszentrum, in dessen Verlauf sich Die-Mitte-Ortspartei Bütschwil-Ganterschwil gegen eine Prüfung der Gemeindevereinigung ausgesprochen hat. Die SVP Bütschwil-Ganterschwil hat sich bereits am 1. September dagegen entschieden.

Vor allem das Nein der Die Mitte kommt unerwartet, da es sich um die Partei von Karl Brändle handelt. Der Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil setzt sich wie seine Amtskollegin aus Lütisburg, Imelda Stalder (FDP), für ein Ja am 25. September ein.

Die Gemeindepräsidien vertreten dieselbe Meinung

Sowohl Stadler als auch Brändle betonen, dass am 25. September noch nicht darüber befunden wird, ob es zum Zusammenschluss der beiden Gemeinden kommen soll. Dazu Karl Brändle: «Die verantwortlichen Behörden sollen bei der Grundsatzabstimmung vorerst nur den Auftrag erhalten, eine mögliche Fusion eingehend zu prüfen.»

Es sei wünschenswert, wenn die Gemeinderäte und das dafür gebildete Kernteam die Möglichkeit erhielten, alle für einen Zusammenschluss offene Fragen zu klären. Und Imelda Stadler ergänzend: «Dafür braucht es das Ja an der Grundsatzabstimmung.» Sollte die Zustimmung an der Urne erfolgen, wäre dies der Startschuss des Vereinigungsverfahrens, bei dem die Bevölkerung miteinbezogen wird.

Schulen sollen integriert werden

Nebst dem Einhergehen der politischen Gemeinden sollen auch die Primarschulgemeinde Lütisburg sowie die Oberstufenschulgemeinde BuGaLu inkorporiert werden, wodurch eine Einheitsgemeinde entstehen würde. Imelda Stadler liefert dabei die Begründung zum geplanten Vorgehen: «Es besteht seit Jahren ein gutes Einvernehmen mit den Schulen. Wir sehen grosses Potenzial mit der Bildung der Einheitsgemeinde, weil dadurch Ressourcen gemeinsam genutzt werden könnten.»

Stadler und Brändle sind sich einig, dass es in den kommenden Jahren viele regionale Projekte geben werde, die man gemeinsam angehen müsse. Eine Vereinigung würde daher vieles vereinfachen, auch für die Gemeinderäte. «Wir streben eine Zusammenarbeit in einem grösseren Verbund an, weil sie Sinn macht», sagt Imelda Stadler.

Gute Positionierung im Toggenburg und innerhalb des Kantons

Nicht ausser Acht gelassen werden dürfe die Entwicklung auf den Gemeindeverwaltungen. In einer Gemeinde brauche es heute Spezialisten, damit die stetig komplexer werdenden Aufgaben optimal bewältigt werden können. Das bringe eine kleinere Gemeinde immer mehr in Bedrängnis, die Verwaltung aufrechterhalten zu können.

Abschliessend sagt Karl Brändle: «Die Gemeinde- und Schulräte stehen klar hinter der Grundsatzabstimmung. Mit einem Ja wird eine seriöse und vertiefte Prüfung einer Vereinigung ermöglicht. Schieben wir die emotionalen Gedanken beiseite und entscheiden rational.»

Eine Vereinigung der beiden Gemeinden mit Inkorporation der Schulen sei aus strukturellen und organisatorischen Gründen eine gute Lösung, welche aus der Warte der Gemeindeoberhäupter angestrebt werden sollte. «Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil würden eine gute Vereinigung ergeben, die sich im Toggenburg und innerhalb des Kantons gut positionieren könnte», sagt Imelda Stadler.