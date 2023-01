Abstimmung Regionales Abstimmungsverhalten: Hemberg stimmte am häufigsten gegen die Mehrheit Die Toggenburger Gemeinden haben vergangenes Jahr drei oder vier der insgesamt elf nationalen Abstimmungen verloren. Am auffälligsten stimmte Hemberg gegen die Schweizer Mehrheitsmeinung.

Die meisten Toggenburger Gemeinden unterlagen mit ihrer Meinung bei vier der insgesamt elf nationalen Abstimmungen. Symbolbild: Andrea Tina Stalder

Im vergangenen Jahr sind wiederum mehrere nationale Abstimmungen anders ausgegangen, als die Mehrheit der Stimmberechtigten in einzelnen Regionen entschieden hatte. Lediglich 100 der 2148 Schweizer Gemeinden oder knapp 4,7 Prozent haben alle elf Abstimmungen gewonnen. In der Ostschweiz sind es deren drei: St.Gallen, Sargans und Speicher.

Das Abstimmungsverhalten der Toggenburger Gemeinden bietet ein relativ homogenes Bild. In allen zwölf Kommunen, welche es bis zum 31. Dezember 2022 gab, wurde das Tabakwerbeverbot entgegen der nationalen Mehrheit abgelehnt. Damit stimmte die Region analog dem Kanton, welcher die Initiative ebenfalls verworfen hatte. Die Schweiz sah das anders und stimmte der Vorlage mit 56,6 Prozent zu. Ebenfalls gegen den Strom schwamm der Kanton St.Gallen bei der Reform der Verrechnungssteuer, welche das Schweizer Volk mit 52 Prozent Ja-Stimmen knapp abgelehnt hat.

Acht von elf Abstimmungen gewonnen

Zwei Toggenburger Gemeinden haben in acht der elf Abstimmungen so entschieden wie die Schweiz und liegen damit regional an der Spitze: Lichtensteig und Neckertal. Allerdings stimmten sie bei unterschiedlichen Vorlagen für oder eben gegen den nationalen Trend.

Beide lehnten, anders als die Schweizer Mehrheit, das Tabakwerbeverbot und die Investitionspflicht in einheimisches Filmschaffen (Filmgesetz) ab. Hingegen stand Lichtensteig bei der Abstimmung über die Reform der Verrechnungssteuer auf der Verliererseite, Neckertal beim Transplantationsgesetz.

Viermal auf der Verliererseite

Die Mehrzahl der Toggenburger Gemeinden musste sich bei vier der elf Vorlagen der helvetischen Mehrheit beugen. Dabei war man sich in den Kommunen relativ einig: Die zehn Gemeinden Kirchberg, Lütisburg, Bütschwil-Ganterschwil, Mosnang, Hemberg, Oberhelfenschwil, Wattwil, Ebnat-Kappel, Nesslau und Wildhaus-Alt St. Johann stimmten in den exakt gleichen Vorlagen anders als die Schweiz. Und zwar bei der Tabak-Initiative, beim Transplantations- und Filmgesetz sowie bei der Reform der Verwaltungssteuer.

Die grösste Diskrepanz zur Meinung des Schweizer Stimmvolks ist dabei in Hemberg auszumachen. Die 943-Seelen-Gemeinde, welche per Jahresbeginn mit Oberhelfenschwil und Neckertal fusioniert hat, hatte die Tabak-Initiative und das Transplantationsgesetz abgelehnt und der Verwaltungssteuerreform zugestimmt – dies jeweils mit Stimmenanteilen von über 60 Prozent. Beim Nein zum Filmgesetz lag der Wert knapp darunter.