Abstimmung Klares Verdikt: Die Stimmberechtigten der «Energiestadt» Kirchberg sagen Ja zum Reglement des Energieförderprogramms – der Weg für die Fördergelder ist geebnet An der Bürgerversammlung 2022 bewilligten die Stimmberechtigten einen Kredit von 175'000 Franken für die Einführung eines Energieförderprogramms. Weil gegen das dafür erforderliche Reglement das Referendum ergriffen wurde, kam der Antrag an die Urne.

In der Gemeinde Kirchberg sollen Projekte von erneuerbaren Energien gefördert werden. Hier eine Photovoltaikanlage im Dorfteil Wolfikon. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Reglement zum Energieförderprogramm der Gemeinde Kirchberg kann eingeführt werden. Dem Antrag des Gemeinderates folgten 1372 Stimmberechtigte. Dagegen sprachen sich 801 Stimmberechtigte aus.

Die schriftliche Abstimmung wurde erforderlich, weil im vergangenen Herbst gegen das Reglement das Referendum ergriffen wurde. Die Stimmbeteiligung am Sonntag betrug 40,8 Prozent.

Der Präsident der Energiekommission ist zufrieden

Michael Sutter, Kirchberger Gemeinderat und Präsident der Energiekommission. Bild: Beat Lanzendorfer

Michael Sutter, Gemeinderat und Präsident der Kirchberger Energiekommission, zeigt sich über das Ergebnis erfreut: «Schön, dass sich gut 63 Prozent für das Reglement aussprechen und damit ein deutliches Zeichen zur Energiewende setzen.»

Mit diesem Resultat werde auch die Arbeit der Energiekommission gewürdigt, die sich mit viel Herzblut für die Sache einsetze. Ihm sei aber auch bewusst, dass das Ergebnis ein Fingerzeig der Bevölkerung sei, dass es punkto erneuerbarer Energien nun vorwärts gehen müsse.

Guido Stehrenberger, Vertreter des Referendumskomitees. Bild: Beat Lanzendorfer

Guido Stehrenberger, der die Gruppe der Gegner anführte, zeigt sich vom Ergebnis hingegen enttäuscht, dankt aber trotzdem allen, die auf dem Stimmzettel ein Nein eingetragen hatten. Dazu sagt er: «Hoffentlich kommt der Gemeinderat nun endlich zur Einsicht, dass solche Projekte nicht im Alleingang durchgezogen werden können. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung mit ins Boot geholt wird.»

Gelder benötigen noch die Zustimmung an der Bürgerversammlung

Mit dem Ja an der Urne erlangt das Kirchberger Energieförderprogramm ab dem 20. März seine Gültigkeit. Nun werden in den kommenden drei Jahren jährlich 175'000 Franken Fördergelder für Projekte von erneuerbaren Energien von der Gemeinde bereitgestellt. Voraussetzung ist allerdings noch die Zustimmung der Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung am 31. März in der katholischen Pfarrkirche in Kirchberg. Dies deshalb, weil die 175'000 Franken Bestandteil des Kirchberger Jahresbudgets sind, über das die Bürgerinnen und Bürger zu befinden haben.

Gesuche um Fördergelder können gemäss Reglement bereits jetzt bei der Energieagentur St.Gallen eingereicht werden. Fällt der Antrag positiv aus, werden die gesprochenen Gelder von der Gemeinde Kirchberg ausbezahlt.

Die Abstimmung am Sonntag wurde nötig, weil eine Gruppe das Referendum gegen das erforderliche Reglement ergriffen hatte. Sie hatte verlangt, dass die Gemeinde rückwirkend auf zwölf Jahre Förderbeiträge für Photovoltaikanlagen ausschüttet. Die Gruppe hatte das Reglement zur Ablehnung empfohlen, weil darin schon bestehende Anlagen beim Verteilschlüssel nicht berücksichtigt würden.